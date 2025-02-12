علاء نبيل: نسعى لاكتشاف مواهب كروية جديدة في مصر

قال علاء نبيل، المدير الفني لاتحاد الكرة، إن منتخب الناشئين مواليد 2008 بقيادة أحمد الكاس يستعد للدخول في معسكر تدريبي، في إطار إستعداداته لبطولة أمم إفريقيا للناشئين بالمغرب.

وأضاف علاء نبيل، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة «صدى البلد »، :" الفراعنة الصغار سيخوض مباراتين وديتين مع منتخبين إفريقيين، يتم تحديد هويتهما قبل السفر لخوض بطولة إفريقيا".

وأكمل:" نعمل حاليا لتطوير جيل 2011 واكتشاف مواهب كروية جديدة في مصر، وقمنا بالاستعانة بعدد من الشخصيات الكروية، مثل أنطوني بافو مسؤول التطوير في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وسكوت ليبي أخصائي اكتشاف المواهب بالاتحاد الدولي ومارك فيش نجم منتخب جنوب أفريقيا السابق مسؤول التطوير في الفيفا، وأحمد الجوهري مدير مشروع اكتشاف وتنمية المواهب بالاتحاد المصري".