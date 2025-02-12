للقلب والمناعة.. فوائد مذهلة لتناول بذور الشيا المنقوعة

تعتبر بذور الشيا المنقوعة إضافة رائعة للنظام الغذائي، خاصة في الشتاء، لأنها غنية بالعناصر الغذائية التي تساعد الجسم على التدفئة وتعزيز المناعة.

فوائد تناول بذور الشيا المنقوعة

ويمكن عند إستخدام منقوع بذور الشيا للمرة الأولي البدء بكمية صغيرة حتي يعتاد الجسم عليها، وكي لا تسبب في مشاكل بالهضم، وفقًا لما نشر في موقع “هيلث لاين” الطبي، وإيكِ أهم فوائده:

ـ تقوية المناعة :

بذور الشيا غنية بمضادات الأكسدة وأحماض الأوميغا-3، التي تساعد في تقليل الالتهابات، وتعزيز مناعة الجسم ضد نزلات البرد والإنفلونزا.

ـ ترطيب البشرة وحمايتها من الجفاف :

بسبب احتوائها على الأحماض الدهنية والألياف، قد يساعد في ترطيب الجسم من الداخل، والي ينعكس على البشرة، ليحميها من الجفاف عندما يزيد في الشتاء.

ـ تحسين الهضم والتخلص من الإمساك :

الألياف القابلة للذوبان في بذور الشيا قد تمتص الماء وتكون مادة جيلاتينية، وهذا يساعد على تحسين الهضم ومنع الإمساك الذي يحدث في الشتاء بسبب قلة شرب المياه.

فوائد بذور الشيا المنقوعة

ـ الحفاظ على الدفء والطاقة:

بذور الشيا تساعد في توفير طاقة مستدامة بسبب احتوائها على البروتينات، الألياف، والدهون الصحية، وحتي تساعد على الإحساس بالشبع لفترة طويلة.

ـ دعم صحة القلب :

الأوميغا-3 والمغنيسيوم في بذور الشيا يساعدوا في تقليل مستوى الكوليسترول الضار، والحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية، والتي يمكن ان تتأثر في الشتاء بسبب قلة الحركة.

ـ تقليل آلام المفاصل :

الأحماض الدهنية في بذور الشيا تقلل الالتهابات في الجسم، وذلك مفيد للأشخاص الذين يعانون من آلام المفاصل التي تزيد مع البرد.

طريقة تناول بذور الشيا المنقوعة

ـ أنقعي ملعقة كبيرة من بذور الشيا في كوب ماء دافئ أو حليب لمدة 30 دقيقة على الأقل.

ـ يمكن إضافة بذور الشيا المنقوعة للعصائر، الزبادي، أو الشوربة للاستفادة القصوى منها.