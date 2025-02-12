رد قوي من رئيس الوزراء اللبناني على تصريحات ترامب ونتنياهو بشأن غزة

أدلى رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، مساء الثلاثاء بتصريحات قوية ردا على على خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن تهجير الفلسطينيين من غزة إلى الأردن ومصر، ودعوة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتيناهو إلى إقامة الدولة الفلسطينية في السعودية.

وأكد رئيس الوزراء اللبناني خلال لقاء تلفزيون عقب إعلان برنامجه الحكومي، أن خطة ترامب لتهجير الفلسطينيين هي خيالية ولا أخلاقية، ومثلها دعوة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لإقامة دولة فلسطين في الأراضي السعودية.

وأضاف سلام "أنا استهجن هذا الكلام وليس مجرد التفكير بنقل سكان غزة إلى مصر والأردن هي مسألة خيالية بل نقلهم إلى الضفة الغربية مستهجن وغير مقبول لا أخلاقيا ولا سياسيا ولا قانونيا".

وأضاف: "كيف يمكن إنشاء دولة فلسطين في السعودية، وهذا نواجهه بمزيد من التضامن العربي الكفيل بوقف هكذا مشاريع ومنع تنفيذها، ومبادرة السلام العربية انطلقت من بيروت وهي تقوم على حل الدولتين، ولا حل إلا بذلك، وبحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره".

يأتي ذلك بعد لقاء عاهل الأردن، مع الرئيس الأمريكي في البيت الأبيض، وتباحثا خلال اللقاء مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، وفي مقدمتها الوضع في قطاع غزة.

ودعا الرئيس الأمريكي في أكثر من مرة إلى تهجير الفلسطينيين من غزة إلى مصر والأردن، أو إلى أي منطقة أخرى حول العالم، وهو الأمر الذي جوبه برفض مصري وعربي ودولي.