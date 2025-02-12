سعر الدينار الكويتي بالبنوك اليوم الأربعاء 12-2-2025

يستعرض “صدى البلد” خلال السطور التالية أسعار صرف الدينار الكويتي خلال تعاملات اليوم، الأربعاء 12-2-2025 في أبرز البنوك العاملة في مصر.



‎أسعار الدينار الكويتي في البنوك



‎سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

‎سعر الشراء: 162.60 جنيه.

سعر البيع: 163.53 جنيه.

‎سعر الدينار الكويتي في الأهلي المصري

‎سعر الشراء: 162.47 جنيه.

‎سعر البيع : 163.53 جنيه

‎سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

‎سعر الشراء: 161.31 جنيه.

‎سعر البيع: 163.58 جنيه.

‎سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي

‎سعر الشراء: 163.12 جنيه.

‎سعر البيع: 163.62 جنيه.

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 12-2-2025





‎سعر الدينار الكويتي في مصرف أبوظبي الإسلامي

‎سعر الشراء: 160.06 جنيه.

‎سعر البيع: 163.60 جنيه.

‎سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

سعر الشراء: 157.31 جنيه.

‎سعر البيع: 163.60 جنيه.

‎سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد

‎سعر الشراء: 152.78 جنيه.

‎سعر البيع: 163.60 جنيه.