سعر الدينار الكويتي بالبنوك اليوم الأربعاء 12-2-2025

يستعرض “صدى البلد” خلال السطور التالية أسعار صرف الدينار الكويتي خلال تعاملات اليوم، الأربعاء 12-2-2025 في أبرز البنوك العاملة في مصر.
أسعار الدينار الكويتي في البنوك
سعر الدينار الكويتي في بنك مصر
سعر الشراء: 162.60 جنيه.
سعر البيع: 163.53 جنيه.
سعر الدينار الكويتي في الأهلي المصري
سعر الشراء: 162.47 جنيه.
سعر البيع : 163.53 جنيه
سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي
سعر الشراء: 161.31 جنيه.
سعر البيع: 163.58 جنيه.
سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي
سعر الشراء: 163.12 جنيه.
سعر البيع: 163.62 جنيه.
سعر الدينار الكويتي في مصرف أبوظبي الإسلامي
سعر الشراء: 160.06 جنيه.
سعر البيع: 163.60 جنيه.
سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية
سعر الشراء: 157.31 جنيه.
سعر البيع: 163.60 جنيه.
سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد
سعر الشراء: 152.78 جنيه.
سعر البيع: 163.60 جنيه.