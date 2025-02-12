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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسيوط يتفقد مدرسة القناطر الإعدادية الجديدة بنين لمتابعة سير العملية التعليمية

محافظ أسيوط يتفقد سير العملية التعليمية بالمدارس
محافظ أسيوط يتفقد سير العملية التعليمية بالمدارس
إيهاب عمر

تفقد اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، مدرسة القناطر الإعدادية الجديدة بنين بمنطقة الوليدية بحي شرق مدينة أسيوط لمتابعة مدى انتظام العملية التعليمية تزامناً مع بداية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2024/2025 وذلك في إطار جولاته الميدانية لتفقد ومتابعة مدارس المحافظة الحكومية والرسمية والتجريبية للتأكد من انتظامها ومتابعة سير الدراسة بها.

جاء ذلك بحضور محمد إبراهيم الدسوقي وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، وطارق الدسوقي مدير إدارة أسيوط التعليمية، وسيد الشريف مدير الشئون التنفيذية بمديرية التربية والتعليم بأسيوط، وعلاء الدين عبد المنعم مدير المدرسة.

حيث بدأ المحافظ، جولته بتفقد بعض الفصول للصفوف الدراسية المختلفة بالمدرسة وتحاور مع الطلاب مقدماً التهنئة لهم بمناسبة الفصل الدراسي الثاني متمنياً لهم التوفيق والنجاح موجهاً بضرورة بذل المزيد من الجهد والعطاء في تحصيل دروسهم والتسلح بالعلم واستمع إلى مشاركتهم مع المعلمين لافتاً إلى أهمية المشاركة والنقاش ولغة الحوار والفهم متمنياً لهم التفوق والنجاح.

واطمأن المحافظ؛ على الكثافات الطلابية بكل فصل حيث استمع إلى شرح من مدير المدرسة الذى أوضح بأن الفصول الدراسية بالمدرسة عددهم 14 فصل دراسي للصفوف الثلاثة بالمرحلة الإعدادية بإجمالي عدد الطلاب بالمدرسة 612 طالب خلال العام الدراسي الجاري.

واستكمل محافظ أسيوط، جولته بتفقد الصفوف الدراسية للصف الثالث الإعدادي محفزاً الطلاب على الجد والاجتهاد والتفوق وتدوين الملاحظات ومناقشة المعلمين لشرحها مرة أخرى موجهاً بعمل مجموعات تقوية مجانية لطلاب الشهادة الإعدادية.

وأكد أبو النصر على متابعته المستمرة لانتظام سير العملية التعليمية بكافة مدارس المحافظة لافتاً إلى تقديمه لسبل الدعم الممكنة والرعاية للطلاب لتحصيل المواد التعليمية وممارسة الأنشطة الطلابية المختلفة على أن يتم تهيئة الأجواء والمناخ المناسب والجيد والآمن للطلاب والطالبات لتحفيزهم على الانتظام والتحصيل الدراسي.

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