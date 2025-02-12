نائبة رئيسة القومي للمرأة تشهد افتتاح دار التوفيق بالقاهرة

شهدت الدكتورة نسرين البغدادي نائبة رئيسة المجلس القومي للمرأة افتتاح دار التوفيق بالقاهرة، وذلك بحضور كل من الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف وبرئاسة المهندسة داليا محمد توفيق.

وأشادت الدكتورة نسرين البغدادي بالجهود المبذولة، خاصة وأن هذه المؤسسة تدعم النساء بمشروعات صغيرة تساعدهن على خلق فرص عمل وزيادة دخل غير القادرات منهن، وهو ما يسهم في التمكين الاقتصادي للمرأة.

ومن المنتظر أن تسهم هذه المؤسسة في توفير فرص لتعليم الأطفال غير القادرين عبر توفير المساعدة المادية لهم، إلى جانب رعاية الطلاب المغتربين، وهو ما يدعم المرأة والمجتمع ككل.