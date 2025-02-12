ثنائي المصري فادي وائل وسيف رفعت ضمن قائمة منتخب مصر للناشئين

تلقت إدارة النادي المصري خطابًا رسميًا من الاتحاد المصري لكرة القدم يخطرها من خلاله باستدعاء الثنائي فادي وائل وسيف رفعت، لاعبي فريق الشباب تحت 17 عاما بالنادي، للانضمام لمعسكر منتخب مصر الوطني للفئة السنية "2008".

وأكد رجب عبد القادر، نائب رئيس المصري، أن الخطاب تضمن انضمام اللاعبين للمعسكر الذي يبدأ اليوم، الأربعاء، ويستمر لمدة ثلاثة أيام بمقر مشروع الهدف للمنتخبات الوطنية بمدينة السادس من أكتوبر.

وقال نائب رئيس المصري إن المعسكر استعدادًا للسفر إلى المملكة المغربية للمشاركة في الدورة الدولية التي تنظمها الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ضمن استعدادات المنتخب لخوض نهائيات بطولة الأمم الأفريقية للناشئين، والمقرر إقامتها العام الحالي بالمملكة المغربية أيضًا.

جدير بالذكر أن اللاعب فادي وائل يشغل مركز حراسة المرمى، فيما يشغل زميله سيف رفعت مركز الظهير الأيمن.