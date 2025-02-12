تعليق غير متوقع من الغندور على صورة كأس العالم في التتش

علق الإعلامي خالد الغندور علي الصورة التذكارية للاعبي الأهلي مع كأس العالم للأندية، والتي تتواجد في القاهرة حاليا.

وكتب الغندور: كأس العالم في التتش حاجة مشرفة لكل أهلاوي.

وحرص لاعبو الأهلي على التقاط صورة تذكارية مع كأس العالم للأندية، والتي تتواجد في القاهرة حاليا، ضمن جولتها الترويجية في الدول التي تشارك أحد فرقها في بطولة كأس العالم للأندية 2025 في الولايات المتحدة خلال شهر يونيو المقبل.



والتقط لاعبو الأهلي صورة جماعية مع كأس العالم للأندية، قبل أن يتم تنظيم احتفال غدا بملعب التتش لاستقبال الكأس قبل انتهاء زيارتها الترويجية في مصر.

وكان النادي الأهلي، حقق الفوز على منافسه غزل المحلة، بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت على ملعب السلام، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.