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تسليم 93 ألف عقد تقنين للمواطنين بمختلف المحافظات
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تسليم 93 ألف عقد تقنين للمواطنين بمختلف المحافظات

لجنة استرداد أراضي الدولة
لجنة استرداد أراضي الدولة

أعلنت اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، تسليم 93 ألف عقد تقنين للمواطنين بمختلف المحافظات.

وأكدت اللجنة -في بيان اليوم الأربعاء- أن هذا العدد من العقود يعكس الجدية في التقنين لكل من تتوافر لهم الشروط القانونية، وكذلك حرصها على تقديم كافة التيسيرات للمواطنين وتذليل كل المعوقات التي تواجه عملية التقنين بالمحافظات وجهات الولاية المختلفة.

وفي هذا الإطار، كلفت اللجنة جميع المحافظات بالعمل على الانتهاء من كل الملفات المنتظرة التعاقد والبالغ عددها 15 ألف ملف، وذلك من خلال وضع مدد محددة لطالبي التقنين لإنهاء إجراءات التعاقد وسداد حقوق الدولة وسرعة البت في التظلمات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتقاعسين عن سداد حق الدولة، وفي الوقت نفسه الاستمرار في معاينة باقي الحالات المطلوب تقنينها للبت فيها.

وحفاظا على حقوق وممتلكات الدولة، وجهت اللجنة باستمرار موجات الإزالة لكافة التعديات واسترداد الأراضي المعتدى عليها.. مشيرة إلى أن إجمالي الأراضي المستردة والمتحفظ عليها بواسطة الوحدات المحلية بلغ 21 ألف قطعة أرض، فضلا عن متابعة المحافظات للمحاضر الجنائية التي تم تحريرها ضد المتعدين، مع تكليف مسئولي مجالس المدن والأحياء بالمرور الدوري المستمر على الأراضي المستردة للتأكد من عدم عودة التعديات عليها.

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