توك شو.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الغد.. وأسعار الذهب والدولار اليوم

تناولت برامج التوك شو، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا ودوليًا، ونستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:

أسعار الذهب اليوم في الأسواق.. فيديو

عرض برنامج “صباح البلد” المذاع عبر فضائية “صدي البلد”، تقريرا بأسعار الذهب فى محلات الصاغة والأسواق اليوم الأربعاء.

سجل سعر الذهب اليوم:

وقال أحد التجار: “عيار 18 ب3480 جنيها، وعيار 21 ب4060 جنيها، وعيار 24 ب4645 جنيها، وسعر السبائك عيار 24 الجرام ب4645 جنيها، وال2.5 جرام بحوالي 11 ألف جنيه، وال5 جرام بحوالي 22 ألف".

وتابع: “الجنيهات بحوالي 33 ألف جنيه، والأشكال التي يأتي الطلب عليها كثيرا من الذهب هذا العام هي الأشكال الفيرزاتشي، والكوليهات ذات الفص”.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الاربعاء 12-2-2025|فيديو

استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم، الأربعاء 12-2-2025.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم :

سعر الدولار اليوم:



سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 50.53 جنيه للبيع و50.39 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم:

سعر اليورو 52.17 جنيه للبيع، 52.01 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني:

سعر الجنيه الإسترليني 62.50 جنيه للبيع، و62.32 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي اليوم:

سعر الريال السعودي 13.48 جنيه للبيع، و13.44 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي اليوم:

سعر الدينار الكويتي 163.63 جنيه للبيع، 163.13 جنيه للشراء.

الغرف التجارية: الأدوية المصرية تغطي 92% من احتياجات السوق.. ومفاجأة سارة للمواطنين

أكد الدكتور علي عوف رئيس شعبة الأدوية بالغرفة التجارية، إن الدواء المستورد سعره يعتبر ثلاث أضعاف الدواء المحلي، وأن هناك تقوية للأدوية المحلية، ولكن بعض المواطنين تشتري الأدوية المستوردة.

وأوضح أن المادة الفعالة لـ الدواء المصري، تساوي المستورد، ولذلك على المواطنين عدم السير وراء الأدوية مرتفعة السعر، بسبب الأسماء فقط، أن الدواء من السلع الاستراتيجية، ويعتبر أمن قومي، وهناك اهتمام من الحكومة بتوفير الأدوية للمواطنين.

وأضاف رئيس شعبة الأدوية، خلال مداخلة مع الدكتور جمال شعبان العميد السابق لمعهد القلب القومي، أن هناك تكليفات واضحة من عام 2014 لقطاع الأدوية بتوطين الصناعات غير المتوفرة لدينا، مثل أدوية الأورام، والهرمونات، ومشتقات الدم، وأنه في عام 2024 تم تحقيق إنجازات غير مسبوقة في إنتاج بعض الأدوية، وأن مصر من ضمن 4 دول على مستوى العالم تنتج مشتقات الدم، وهذا إنجاز كبير.

شبورة وانخفاض الحرارة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الغد

كشف الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة اليوم، الأربعاء، على القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.

وقال “القياتي”، خلال مداخلة هاتفية على فضائية “الأولى المصرية”، إن البلاد تشهد أجواء مائلة للبرودة خلال فترة النهار وشديدة البرودة خلال ساعات الليل، لافتًا إلى أن انخفاض درجات الحرارة متوقع استمراره حتى نهاية الأسبوع.

طقس اليوم الأربعاء

وأضاف عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن العظمى تسجل بين 17 و18 درجة مئوية على القاهرة الكبرى خلال فترة النهار، بينما تسجل الصغرى خلال فترة الليل 11 درجة مئوية.



وأوضح عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن هناك استمرارا لتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة اليوم، حيث توجد فرص لسقوط فرص أمطار من خفيفة لمتوسطة على السواحل الشمالية الشرقية وتمتد خفيفة إلى السواحل الشمالية الغربية.

طقس الغد

وتابع عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أنه غدا ستتلاشى فرص سقوط الأمطار، مع وجود ظاهرة الشبورة المائية واستمرار الانخفاض في درجات الحرارة.

نجاة وزير الدولة لشؤون رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا من محاولة اغتيال



عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن عادل جمعة وزير الدولة لشؤون رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا نجى من محاولة اغتيال.

وفي وقت سابق أكدت وكالة التحقيقات الاتحادية الباكستانية، مصرع ما لا يقل عن سبعة باكستانيين إثر انقلاب قارب قبالة ليبيا في عملية هجرة غير شرعية.

ونقلت قناة جيو الباكستانية عن وكالة التحقيقات القول إنه تم التعرف على هوية سبعة من الضحايا من خلال جوازات سفرهم، وينحدر ستة منهم من منطقة كورام بإقليم خيبر بختونخوا.

التنمية المحلية: إقامة 7823 منفذا لبيع السلع الرمضانية في المحافظات

قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن قطاع التفتيش والمتابعة يتابع مع الجهات المعنية بشكل دوري أسعار السلع في أسواق الـ27 محافظة.

وأضاف «قاسم»، خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، قائلًا: «هناك عدد من المنافذ تم إقامتها وهي في تزايد حتى شهر رمضان، وتزيد عن 7823 منفذا، منها ما يتبع الجهات الحكومية وعددها 4530 منفذ، ومنها ما يتبع المبادرات والمجتمع المدني والغرف التجارية وعددها 3200 منفذ».

وتابع: «المديريات الخدمية الموجودة في المحافظات المصرية معنية بعملية التفتيش والرقابة والمتابعة الدورية، وهناك تأكيد بأنه خلال شهر رمضان الكريم سيكون هناك تفتيش لرصد لمخالفات البناء، إضافة إلى المتابعة المستمرة للعمل على الأرض في ملف التصالح، والمتابعة لتنفيذ المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة للحفاظ على المظهر الحضاري».

عون: نرفض المساس بحقوق الفلسطينيين التي كرستها قرارات الأمم المتحدة

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن الرئيس اللبناني جوزيف عون، قال نطالب دول الاتحاد الأوروبي بالضغط على إسرائيل لاستكمال الانسحاب ضمن المهلة المحددة في 18 فبراير الجاري.



وأضاف أن ندعم المبادرة العربية للسلام ونرفض طروحات تهجير الفلسطينيين من أرضهم، ونرفض المساس بحقوق الفلسطينيين التي كرستها قرارات الأمم المتحدة.

منتجي الدواجن: الدولة حققت اكتفاء ذاتيا.. والأسعار أقل من المستورد

قال الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، إن الدولة حققت اكتفاء ذاتيا من الدواجن، والأسعار أقل من المستورد.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد دياب والإعلامية نهاد سمير، ببرنامج «صباح البلد»، المذاع على قناة «صدى البلد»، إن تذبذب أسعار الدواجن في الأسواق شيء طبيعي، وهذه سلعة شديدة المرونة لا يوجد فيها أي شكل من أشكال الاحتفاظ لأنها تُباع يوم بيوم.



وتابع: “وحققنا إنتاجًا تجاوز 4 ملايين دجاجة في اليوم و 40 مليون بيضة، وهذا انتاج ضخم في ظل التحديات والأزمات والتحديات التي نمر بها خلال الفترة الحالية”.



كاتب صحفي: زيارة وزير الخارجية للبيت الأبيض تأتي في ظل تحديات خطيرة لفلسطين

أكد الكاتب الصحفي صلاح مغاوري، أن زيارة وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي للبيت الأبيض تأتي في ظل أوضاع شديدة التعقيد، نتيجة للتحديات المتفاقمة التي تواجه القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تمثل تحديًا صارخًا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وكأن الشعب الفلسطيني لا يملك حقًا في أرضه.

وأضاف مغاوري، خلال مداخلة على قناة "إكسترا نيوز"، أن الإدارة الأمريكية قد تكون متواطئة مع حكومة الاحتلال الإسرائيلي في مخطط ضم غزة لإسرائيل وتهجير الفلسطينيين، موضحًا أن القانون الدولي ومجلس الأمن يطالبان بشكل واضح بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي والانسحاب من الأراضي المحتلة.