تخرج أول دفعة للمتعافين بمركز علاج الإدمان بالشرقية

شهد المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية، والدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق، احتفالية تخرج أول دفعة للمتعافين بمركز "العزيمة لعلاج الإدمان" البالغ عددهم٧٠ متعافيا، الذين أتموا برنامج العلاج لمدة ثلاثة أشهر.

بحضور العميد أركان حرب رياض الرماح المستشار العسكرى للمحافظة، والدكتورة جيهان يسري نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور هلال عفيفي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور وليد ندا المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، ولمياء عبد المطلب الأمين المساعد لشئون البيئة، والدكتور مدحت بسيونى مدير المركز، والدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، وعدد من أعضاء مجلس النواب، والأطباء العاملين بمجال مكافحة وعلاج الإدمان .

عبر المهندس حازم الأشمونى عن سعادته بتواجده في هذا الصرح العظيم، مشيداً بالجهد المبذول من قبل المركز، وأشار إلى الاستعداد الكامل للتعاون مع مختلف الجهات المعنية وإنشاء العيادات التكاملية بعدد كبير من مختلف الأماكن بالمحافظة، توفيراً للوقت والجهد والتخفيف عن كاهل الأفراد الراغبين في العلاج، مؤكدا حرص الدولة على تقديم الدعم الكامل لكافة أفراد المجتمع للحصول على حياة أفضل.

في السياق ذاته، أكد الدكتور خالد الدرندلي الدور المهم الذى يقوم به مركز العزيمة، حيث يمثل نقلة كبيرة فى علاج الإدمان بمحافظة الشرقية، وأضاف قائلاً: "ستواصل الجامعة تقديم الدعم لأبنائها ليكونوا سفراء للتغيير الإيجابي، ونموذجا يلهم آلاف الشباب، ونؤكد التزامنا بتعزيز التعاون مع كافة الجهات التي تعمل على تطوير آليات دقيقة لمتابعة نتائج البرامج العلاجية وتقييم أثرها المجتمعى"

من جانبه أشار الدكتور عمرو عثمان إلى أن هذا المركز يشكل نموذج الشراكة الحقيقية، بين الجهات الأكاديمية، والبحثية، والتنفيذية، ، وأضاف قائلاً: " تعد مصر من أوائل الدول التي تحرص على توفير الرعاية الشاملة للعلاج من الأدمان ، وهذه المراكز تعد مكونا أساسياً للإستراتيجية القومية التي أطلقها صندوق مكافحة الإدمان، مؤكداً وجود تواصل مستمر مع كافة الجهات المعنية لدعم البرامج الوقائية بالمراكز والهيئات الأكاديمية مع التنبيه على الفحص المستمر بكافة الأجهزة الإدارية للدولة.

بينما أكد الدكتور مدحت بسيوني، أن بروتوكول التعاون بين صندوق مكافحة الإدمان والتعاطي التابع لمجلس الوزراء وجامعة الزقازيق، يهدف إلى تقديم الخدمات العلاجية بالمجان وعلاج الأمراض العضوية، والنفسية، ويتبع المركز أعلى معايير الجودة العالمية للعلاج بالعقاقير أو التأهيل البدني، والنفسي، والاجتماعي، والمهني للمرضى، حيث يقدم المركز نموذجاً فريداً من نوعه في العلاج التكاملي، والبحوث، فهو يضاهي المراكز الدولية من حيث الإمكانيات المتاحة والكوادر العاملة به، مشيداً بالتعاون البناء بين المركز وجامعة الزقازيق.

وخلال الاحتفالية كرم الدكتور عمرو عثمان كلا من المهندس حازم الاشمونى، والدكتور خالد الدرندلى بإهدائهما درع التكريم، كما تم تكريم عدداً من المؤسسين والداعمين للمركز، والباحثين الفائزين بجوائز البحث العلمى فى مجال طب الإدمان، والمتعافين الذين أتموا برنامج العلاج لمدة ثلاثة أشهر.

جدير بالذكر أنه فى نهاية الحفل، افتتح محافظ الشرقية ورئيس جامعة الزقازيق ملعب وورشة بالمركز، وقاموا بجولة تفقدية للتعرف على أبرز الخدمات المقدمة وأساليب العلاج النفسى المتبعة، وكذلك الأنشطة المقدمة للمرضى والمتعافين.