البحث العلمي تعقد ندوة عن دور السياحة الجيولوجية بالمحميات في دعم الاقتصاد

أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا عن ندوة بعنوان "الإرث الجيولوجي والسياحة الجيولوجية في محميات مصر الطبيعية ودورها في دعم الاقتصاد القومي"، التي ستعقد افتراضيا عبر تقنية الزووم، اليوم الخميس الموافق 13 فبراير 2025، في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً.

وتهدف الندوة إلى إلقاء الضوء على الإرث الجيولوجي المصري المتميز بالمحميات الطبيعية، ومناقشة سبل تنميته وتطويره، إلى جانب طرح التهديدات والضغوط التي تواجهه، وكيفية قيام المجتمع العلمي بدوره في تحديد المواقع المهمة جيولوجياً، ومن منطلق سعي الأكاديمية لتعميم الفائدة فإن الدعوة عامة، وعلي جميع المهتمين بالحضور المشاركة في الندوة عبر الرابط التالي