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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

كتف وكتف .. هنا الزاهد تثير الجدل في زيارتها لـ الأهرامات

هنا الزاهد
هنا الزاهد
رنا عصمت

نشرت الفنانة هنا الزاهد ، صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام ..

وتالقت هنا الزاهد، فى الصور   باطلالة ملفتة مرتدية فستانا باللون الأسود كتف وكتف خلال تواجدها بالاهرامات.

كما اختارت ، أن تترك بشرتها على طبيعتها و وضعت بعض مساحيق المكياج  بالالوان الهادئة وقامت برفع شعرها  الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة الكيرلي الجذابة التي تتناسب مع ظهورها.

وتتميز هنا الزاهد بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية تعتمد على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة علي كتفيها.

May be an image of 1 person and the Great Sphinx of Giza
May be an image of 1 person, plaits and the Great Sphinx of Giza
May be an image of 1 person and the Great Sphinx of Giza
May be an image of 1 person and the Great Sphinx of Giza
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