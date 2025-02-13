كتف وكتف .. هنا الزاهد تثير الجدل في زيارتها لـ الأهرامات

نشرت الفنانة هنا الزاهد ، صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام ..

وتالقت هنا الزاهد، فى الصور باطلالة ملفتة مرتدية فستانا باللون الأسود كتف وكتف خلال تواجدها بالاهرامات.

كما اختارت ، أن تترك بشرتها على طبيعتها و وضعت بعض مساحيق المكياج بالالوان الهادئة وقامت برفع شعرها الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة الكيرلي الجذابة التي تتناسب مع ظهورها.

وتتميز هنا الزاهد بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية تعتمد على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة علي كتفيها.