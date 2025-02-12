صحفي عراقي: كل العرب الشرفاء يقفون خلف الرئيس السيسي

علق الكاتب الصحفي العراقي حازم العبيدي، على الدور الذي تلعبه الدولة المصرية في رفض مخططات تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، قائلا: “موقف يجب أن نشيد به”.

واسترسل خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج 90 دقيقة المذاع على قناة المحور، مصر ذكرت في 5 مواضع بالقرآن الكريم، ولها دور كبير ورائد في المنطقة والعالم العربي والشرق الأوسط.

وأوضح أنه في خضم هذا البحر الهائج، السودان وليبيا وغزة وسوريا والعراق وكل مكان، ولكن الله سبحانه وتعالى ذكر مصر في القرآن، فكانت الحكمة في هذه القيادة المصرية.

وأكمل: كل العرب الشرفاء يقفون خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي ما دام يقود هذه المعركة السياسية ضد تفتيت القضية الفلسطينية.

وشدد على أن القيادة المصرية وعلى رأسها القائد العظيم عبد الفتاح السيسي ومن خلفه الشعب المصري يدركون خطورة ما تمر به أمتنا العربية والمنطقة.