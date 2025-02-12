قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إضافة خطوط إنتاج.. وزير قطاع الأعمال: جار تطوير شركات القابضة للأدوية
زوجة إحسان الترك تكشف عن تفاصيل حالته الصحية .. خاص
ترامب: بوتين يريد أن تنتهي الحرب وسنعمل على ذلك
ترامب: اجتماعنا الأول مع بوتين في السعودية بمشاركة ولي العهد
صلاح يسجل ويصنع في تعادل ليفربول مع إيفرتون بالبريميرليج
وزير قطاع الأعمال: ليس لدينا شركات خاسرة منذ عام
أحمد عز وأمير كرارة والفخراني.. أبرز الفنانين الغائبين عن الموسم الرمضاني 2025
المقاومة الفلسطينية تدعو إلى مسيرات عالمية رفضًا لمخططات التهجير
«لازم التجّار يحسوا بالمواطنين».. أكاديمي: استقرار أسعار السلع مع قدوم شهر رمضان |فيديو
نيوم السعودي يستأنف مفاوضاته مع زيزو .. والزمالك يضع 50 مليون جنيه للتجديد للاعب
باتشيكو : لن أتنازل عن مستحقاتى من الزمالك
باعوا ابني مرتين.. والد زيزو يفتح النار على مجلس الزمالك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

دراسة مد وتعزيز شبكات الألياف الضوئية للاتصالات بدمياط

محافظ دمياط
محافظ دمياط
زينب الزغبي


التقى  الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، بمكتبه بديوان عام المحافظة،  اليوم، مع المهندس أحمد ياسين رئيس قطاع شرق الدلتا بالشركة المصرية للاتصالات  و المهندس أسامة عمر مدير عام منطقة دمياط، وذلك بحضور المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط و المستشار هيثم الغندور المستشار القانونى للمحافظة.

 تناول اللقاء، مناقشة أوجه التعاون المشترك بين محافظة دمياط والشركة المصرية للاتصالات، كما بحث " المحافظ " عدد من ملفات العمل وآليات تعزيز مجالات التواصل والتعاون بما يساهم فى دعم وتعزيز الخدمات المقدمة للمواطنين بهذا القطاع  ، وكذلك دعم منظومة التحول الرقمى التى تعمل المحافظة على تنفيذها فى الوقت الراهن لتطوير منظومة العمل بالمحافظة والجهات الحكومية

وناقش " محافظ دمياط " مخططات العمل وذلك فيما يخص بمد وتعزيز شبكات الألياف الضوئية،  وأكد " الدكتور أيمن الشهابى " إلى أهمية التنسيق المشترك لتنفيذ جميع الخطط ، مشيرًا الى أن المحافظة لا تدخر جهدًا لتقديم كافة أوجه الدعم الممكنة، لتنفيذ مشروعات البنية التحتية وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين

دمياط محافظ دمياط نائب محافظ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إنجي مراد

تشييع جنازة الفنانة إنجي مراد في دمشق بعد رحيلها أثناء الولادة.. صور

خناقة فرح الشرقية

المعازيم كسروا القاعة والعريس قلع الحزام ونزل ضرب في أهل العروسة.. تفاصيل خناقة فرح الشرقية | شاهد الفيديو

1000 جنيه منحة من الحكومة في رمضان لهؤلاء.. كيف تحصل عليها ؟

1000 جنيه منحة من الحكومة في رمضان لهؤلاء.. كيف تحصل عليها؟

أمطار

تغيرات مفاجئة في درجات الحرارة.. الأرصاد تزف بشرى للمصريين

الأهلي

إصابة خطيرة.. تفاصيل الحالة الصحية لنجم الأهلي قبل مواجهة الزمالك

الطقس في مصر

أمطار تضرب شمال البلاد والبرودة مستمرة غدا .. وهذا موعد تحسن الطقس

حالة الطقس

تحذير من الأرصاد عن حالة الطقس غدا الخميس

الفنان كمال أبو رية

خرج سليما.. انقلاب سيارة الفنان كمال أبو رية على وصلة دهشور

ترشيحاتنا

سيارات

بنزين وكهربا.. وزير قطاع الأعمال: عايزين ننتج سيارة بسعر منافس وجودة مرتفعة

وزير قطاع الأعمال

وزير قطاع الأعمال: مجمع الألومنيوم ينتج 310 آلاف طن

ضياء رشوان

ضياء رشوان يعلق على لقاء العاهل الأردني ودونالد ترامب

بالصور

أحمد عز وأمير كرارة والفخراني.. أبرز الفنانين الغائبين عن الموسم الرمضاني 2025

كريم عبد العزيز وأحمد عز
كريم عبد العزيز وأحمد عز
كريم عبد العزيز وأحمد عز

مكونات طبيعية.. وصفة فعالة للتخلص من آلام فقرات الرقبة والظهر

مكونات طبيعية.. وصفة فعالة للتخلص من آلام فقرات الرقبة والظهر
مكونات طبيعية.. وصفة فعالة للتخلص من آلام فقرات الرقبة والظهر
مكونات طبيعية.. وصفة فعالة للتخلص من آلام فقرات الرقبة والظهر

بتنفع في سحور رمضان.. طريقة عمل الجبنة القريش بالمنزل

 بتنفع في سحور رمضان.. طريقة عمل الجبنة القريش فى المنزل
 بتنفع في سحور رمضان.. طريقة عمل الجبنة القريش فى المنزل
 بتنفع في سحور رمضان.. طريقة عمل الجبنة القريش فى المنزل

محافظ الشرقية يشهد احتفالية الأوقاف بذكرى ليلة النصف من شعبان بمسجد الفتح بالزقازيق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

ياسمين عبد العزيز

أول رد من ياسمين عبد العزيز بعد شائعة ارتباطها

مسلسل شهادة معاملة أطفال

مسلسلات رمضان 2025.. هنيدي يفيق من غيبوبته في برومو شهادة معاملة أطفال

مسلسل إخواتي

مسلسلات رمضان 2025.. أحلام تتحقق في برومو مسلسل إخواتي

كروان مشاكل

حجز محاكمة التيك توكر كروان في اتهامه بالإساءة إلى إعلامية شهيرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

زينب عبد الرازق

زينب عبد الرزاق تكتب: غزة ملك لـ جدي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صوت الإذاعة مجد لا يخبو

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: الذكاء الاصطناعي واستراتيجيات التدريس

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: مصر بين الأفخاخ والتحديات.. رؤية استراتيجية لصمود الدولة

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هدنة غزة.. تهدئة أم تصعيد قادم؟

المزيد