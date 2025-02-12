دراسة مد وتعزيز شبكات الألياف الضوئية للاتصالات بدمياط



التقى الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، بمكتبه بديوان عام المحافظة، اليوم، مع المهندس أحمد ياسين رئيس قطاع شرق الدلتا بالشركة المصرية للاتصالات و المهندس أسامة عمر مدير عام منطقة دمياط، وذلك بحضور المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط و المستشار هيثم الغندور المستشار القانونى للمحافظة.

تناول اللقاء، مناقشة أوجه التعاون المشترك بين محافظة دمياط والشركة المصرية للاتصالات، كما بحث " المحافظ " عدد من ملفات العمل وآليات تعزيز مجالات التواصل والتعاون بما يساهم فى دعم وتعزيز الخدمات المقدمة للمواطنين بهذا القطاع ، وكذلك دعم منظومة التحول الرقمى التى تعمل المحافظة على تنفيذها فى الوقت الراهن لتطوير منظومة العمل بالمحافظة والجهات الحكومية

وناقش " محافظ دمياط " مخططات العمل وذلك فيما يخص بمد وتعزيز شبكات الألياف الضوئية، وأكد " الدكتور أيمن الشهابى " إلى أهمية التنسيق المشترك لتنفيذ جميع الخطط ، مشيرًا الى أن المحافظة لا تدخر جهدًا لتقديم كافة أوجه الدعم الممكنة، لتنفيذ مشروعات البنية التحتية وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين