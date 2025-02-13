محمد شوقي يصدم لاعبي الأهلي

شهدت مباراة الأهلي وغزل المحلة، التي أقيمت أمس ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من دوري "NILE" المصري الممتاز، ظهور محمد شوقي لأول مرة على دكة بدلاء الفريق في منصب نائب المدير الرياضي. تولى شوقي هذا المنصب منذ يومين فقط، وجاء ظهوره بديلاً لمحمد رمضان المدير الرياضي للنادي.

عقوبة مالية على مصطفى العش بسبب الطرد

وفقًا لمصادر مطلعة داخل النادي الأهلي، قرر محمد شوقي توقيع عقوبة مالية على مصطفى العش، مدافع الفريق، بعد تلقيه بطاقة حمراء خلال لقاء غزل المحلة. تأتي هذه العقوبة استنادًا إلى لائحة النادي، التي تنص على فرض غرامة مالية على أي لاعب يحصل على بطاقة حمراء أثناء المباريات الرسمية مع الفريق الأول.

وتعرض العش للطرد المباشر من قبل الحكم الدولي أحمد الغندور في الدقيقة 74 من اللقاء، بعد تدخله القوي ضد مهاجم غزل المحلة الذي كان في طريقه للانفراد بمرمى الأهلي. وبهذا الطرد، يغيب المدافع الجديد عن المواجهة القادمة أمام الإسماعيلي.

موقف العش من مباراة القمة أمام الزمالك

تترقب جماهير الأهلي موقف العش من المشاركة في مباراة القمة ضد الزمالك، والمقررة يوم 22 فبراير المقبل. ووفقًا للوائح الدوري المصري الممتاز، فإن الطرد المباشر يؤدي عادة إلى إيقاف اللاعب لمباراتين، إلا في حال كان الطرد بسبب منع هدف محقق، مما يخفض العقوبة إلى مباراة واحدة فقط.

في ظل ذلك، فإن العش سيغيب رسميًا عن مباراة الإسماعيلي، لكن مشاركته أمام الزمالك ستظل مرهونة بتقرير حكم المباراة وقرار لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم.

انتصار صعب للأهلي أمام غزل المحلة

حقق النادي الأهلي فوزًا صعبًا على نظيره غزل المحلة بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت بينهما على استاد السلام. جاء هدف المباراة الوحيد عن طريق إمام عاشور في الدقيقة 57، ليمنح فريقه ثلاث نقاط ثمينة في سباق المنافسة على اللقب.

بهذه النتيجة، رفع الأهلي رصيده إلى 29 نقطة في صدارة الترتيب، بعدما لعب 13 مباراة، فاز في 8 وتعادل في 5، دون أي خسارة، وسجل 22 هدفًا واستقبل 8 أهداف. في المقابل، تجمد رصيد غزل المحلة عند 11 نقطة في المركز الخامس عشر، ليواصل معاناته في صراع البقاء.

مباراة الأهلي والإسماعيلي القادمة

يواصل الأهلي استعداداته لمواجهة الإسماعيلي في الجولة الرابعة عشرة من الدوري المصري الممتاز، في مباراة يسعى فيها المارد الأحمر لمواصلة انتصاراته وتثبيت موقعه في الصدارة.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

من المقرر أن تُقام مباراة الأهلي والإسماعيلي يوم الأحد المقبل، في تمام الساعة السابعة مساءً، على أن تُنقل المباراة عبر شبكة "أون تايم سبورت" الحاصلة على حقوق بث الدوري المصري الممتاز.

يبقى جمهور الأهلي في انتظار تأكيد مشاركة مصطفى العش في مباراة القمة أمام الزمالك، وسط آمال كبيرة باستعادة الفريق كامل قوته الدفاعية قبل المواجهة المرتقبة.