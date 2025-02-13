بلال الدوي عن مخططات تهجير الفلسطينيين: "أهم تحدٍ في تاريخ مصر"

علق الكاتب الصحفي بلال الدوي، على إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي رفض مصر تهجير الفلسطينيين، قائلا: فخور بأن الدولة المصرية تعبر عن قوتها وقدراتها في الحفاظ على الأمن القومي المصري أمام أهم خطر يواجهها على مدار تاريخها.

وأضاف الدوي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور": مصر أمام أهم تحدٍ في تاريخها، وكلنا ندعم الرئيس عبد الفتاح السيسي ونقف بجانبه، لأن الخطر داهم ولم يحدث من قبل، ونرى قدرته على التصدي لهذا الخطر، فالرئيس قوي وقادر ومعه الشعب المصري وقواته المسلحة".

ولفت إلى أنه في عام 1967 ضاعت سيناء، والحمد لله أن القوات المسلحة استطاعت استرجاع الأرض، وفي 30 يونيو كانت الدولة المصرية مهددة بالضياع، وكانت الجماعة الإرهابية ستبتلع الدولة المصرية".

وشدد الكاتب الصحفي على أن الشعب المصري مارد ولن يسمح أبدا بفرض إرادة عليه.