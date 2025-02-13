اختارت وقت غلط.. تامر أمين يعلق على ظهور ابنة أحمد حلمي بعد لقائها الأخير

علق الإعلامي تامر أمين، على ظهور لي لي أحمد حلمي، ابنة النجمين أحمد حلمي ومنى زكي، على مواقع السوشيال ميديا وتحديدًا على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وهي تتحدث عن مشروعها الجديد في الرسم على الملابس التي بدأت فيه منذ عدة سنوات.



وقال تامر أمين، خلال برنامج آخر النهار، على قناة النهار،: هذه بنت الفنان أحمد حلمي والفنانة منى زكي وعندما تخرج ابنتهم أي شيء غير أنها ممثلة دليل على أنها عايزة تستقل.



وأضاف: "كون إنها اختارت طريق تاني غير التمثيل، يبقى هي عايزة تستقل.. وهذا معناه لن أعيش في جلباب أبي أو عباءة أمي"، معقبا: تعليقي الوحيد إنها اختارت وقت غلط، عشان تنزل اللقاء بتاعها على السوشيال ميديا، لأن دلوقتي والدها بيتعرض للهجوم عشان الإفيه اللي قاله في السعودية.

