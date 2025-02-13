جمال الزهيري: بيان الأهلي بشأن التحكيم تصعيد خطير

علّق الناقد الرياضي جمال الزهيري على البيان الصادر عن النادي الأهلي بخصوص التحكيم، والذي طالب خلاله إدارة الأحمر بحلول حاسمة من الاتحاد المصري لكرة القدم للأخطاء التحكيمية.

وقال الزهيري، خلال لقاء مع الإعلامي هاني حتحوت، مقدم برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، إن بيان الأهلي بشأن التحكيم تصعيد خطير.

وأضاف الزهيري أن اللجوء للاتحاد الدولي في هذه الحالة لا يفيد، والمطلب الذي تطلبه من الاتحاد الدولي غير ملموس، ومن المنتظر أن يرد الفيفا حال حدوث ذلك بأنه شأن داخلي.

وفي سياق مختلف، قال الزهيري: إن «بيراميدز أصبح يمتلك كوكبة من النجوم قادرة على المنافسة على البطولات»، مضيفًا أن بيراميدز يمتلك أفضل لاعبين في الدوري المصري.

وحول رأيه في التقارير عن إمكانية رحيل السويسري كريستيان جروس عن تدريب الزمالك، قال الزهيري: «أنا غير سعيد بما يحدث مع جروس، خصوصًا في مدى تأثير ذلك على أداء المدرب مع الفريق».