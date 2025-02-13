أون سبورت تنقل مباريات كأس السوبر المصري للطائرة سيدات

أعلنت قناة "أون سبورت" حصولها على حقوق البث التلفزيوني لبطولة كأس السوبر المصري للكرة الطائرة سيدات للبطولة، لإتاحة الفرصة أمام الجماهير لمتابعة هذا الحدث المهم.

يقام كأس السوبر المصري للسيدات لموسم 2023-2024 يومي الجمعة والسبت 14 و15 فبراير الجاري على صالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر، وسط أجواء حماسية وحضور جماهيري.

جدول المباريات

نصف النهائي - الجمعة 14 فبراير الجاري:

الأهلي × الشمس – الساعة 6 مساءً

الزمالك × سبورتنج – الساعة 8 مساءً



تحديد المراكز - السبت 15 فبراير:

مباراة تحديد المركز الثالث (بين الخاسرين) – الساعة 6 مساءً

المباراة النهائية (بين الفائزين) – الساعة 8 مساءً



ويشارك في البطولة أربعة فرق قوية، وهي: الأهلي، الزمالك، سبورتنج، الشمس، حيث يسعى الجميع للتتويج باللقب في منافسات مرتقبة لعشاق الكرة الطائرة.