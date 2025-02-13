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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تجاوز أندي كول.. تاريخ جديد لـ محمد صلاح في البريميرليج

محمد صلاح
محمد صلاح
رباب الهواري

واصل النجم المصري محمد صلاح، جناح نادي ليفربول، كتابة التاريخ في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد أن صنع هدفًا خلال مواجهة فريقه أمام إيفرتون، ضمن منافسات البطولة. وبهذا الإنجاز، أصبح صلاح أول لاعب في تاريخ البريميرليج يساهم في 22 هدفًا خلال موسم واحد خارج ملعب فريقه، متجاوزًا الرقم القياسي السابق الذي كان بحوزة الأسطورة آندي كول بـ21 هدفًا في موسم 1993-1994.

ووفقًا لإحصائيات شبكة “أوبتا”، فقد تمكن صلاح من تسجيل 13 هدفًا وصناعة 9 آخرين خلال 13 مباراة خاضها ليفربول خارج ملعبه في الموسم الحالي، ليصبح أكثر لاعب يساهم في الأهداف خارج أرضه خلال موسم واحد في تاريخ المسابقة. ويؤكد هذا الرقم مدى التأثير الكبير الذي يقدمه النجم المصري لفريقه، حيث يواصل تحقيق الأرقام القياسية ومساعدة ليفربول في المنافسة على الألقاب.

ويقود محمد صلاح هجوم ليفربول في الفترة الحالية، حيث يعتمد عليه المدرب بشكل أساسي . ويعتبر صلاح أحد أبرز نجوم البريميرليج في السنوات الأخيرة، نظرًا لمستواه الثابت وأدائه المميز، ما جعله يحظى بتقدير واسع سواء من جماهير ليفربول أو من متابعي كرة القدم حول العالم.

ويواصل النجم المصري مسيرته الاستثنائية مع ليفربول، بعدما أصبح الهداف التاريخي للفريق في البريميرليج، إضافة إلى تحقيقه العديد من الإنجازات الفردية والجماعية منذ انضمامه إلى النادي الإنجليزي في 2017. وتؤكد أرقامه وإحصائياته في الموسم الحالي أنه لا يزال في قمة مستواه، وقادرًا على صناعة الفارق لفريقه

محمد صلاح ليفربول إيفرتون الدورى الانجليزى المصرى محمد صلاح

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