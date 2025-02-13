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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

تحول مفاجئ.. الأرصاد تحذر من الطقس في هذا الموعد

تحول مفاجئ.. الأرصاد تحذر من الطقس في هذا الموعد
تحول مفاجئ.. الأرصاد تحذر من الطقس في هذا الموعد
ولاء خنيزي

مع نهاية الأسبوع وحصول الموظفين والعاملين في الجهات الحكومية والقطاع الخاص على الراحة الأسبوعية، يهتم الكثير من الأفراد بمعرفة حالة الطقس، خاصة في ظل رغبة البعض في السفر على الطرق الصحراوية والطرق الزراعية لقضاء الإجازة الأسبوعية.

لهذا السبب سنتعرف خلال السطور التالية على أهم ما جاء في نشرة الأحوال الجوية الصادرة اليوم، الخميس 13 فبراير 2025، ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الثلاث أيام المقبلة.

شبورة مائية

حذر بيان هيئة الأرصاد الجوية من وجود شبورة مائية صباحًا يومي الخميس الموافق 13 فبراير، على بعض الطرق الزراعية والطرق السريعة والقريبة من المسطحات المائية، بينما ستصل الشبورة المائية يوم الجمعة الموافق 14 فبراير إلى كثيفة أحيانًا.

طقس مائل للبرودة نهارًا

وذكر بيان هيئة الأرصاد الجوية أنه يسود اليوم طقس مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وسيكون الطقس معتدل الحرارة على شمال الصعيد، بينما في جنوب الصعيد وجنوب سيناء سيكون الطقس مائلا للدفء، وسيكون شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء. 

سقوط الأمطار ونشاط الرياح

سيكون هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة.

وفيما يخص نشاط الرياح، فقد ذكر البيان وجود نشاط للرياح على كافة الأنحاء على فترات متقطعة.

حالة البحرين

عن حالة البحرين، جاء في البيان أن حالة البحر المتوسط ستكون معتدلة إلى مضطربة، وسيتراوح ارتفاع الأمواج بين 2 متر إلى 2.5 متر، وستكون اتجاه الرياح شمالية غربية، بينما حالة البحر الأحمر ستكون معتدلة إلى مضطربة أيضًا، وبارتفاع أمواج يتراوح من 2 متر إلى 3 متر، وسيكون اتجاه الرياح شمالية غربية.

ارتفاع في درجات الحرارة

أوضح البيان أنه سيكون هناك ارتفاع طفيف في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، بدءًا من السبت الموافق 15 فبراير 2025 وحتى الثلاثاء الموافق 18 فبراير 2025، وذلك بقيم تتراوح من (2 : 4)  درجات.

درجات الحرارة المتوقعة

فيما يخص درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة خلال الثلاث أيام المقبلة فقد جاءت على النحو التالي:

المنطقة

الخميس 13 فبراير

الجمعة 14 فبراير

السبت 15 فبراير

عظمى

صغرى

عظمى

صغرى

عظمى

صغرى

القاهرة والوجه البحري

18

10

19

10

21

11

السواحل الشمالية

17

09

18

09

19

10

شمال الصعيد

19

06

20

06

22

07

جنوب الصعيد

23

09

24

09

25

10

حالة الطقس الطقس درجات الحرارة الارصاد الجوية نشرة الارصاد الجوية

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