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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

«هيئة الرعاية الصحية» يبحث تعزيز التعاون مع السفير الإيطالي في مجالات التدريب الطبي والتمريضي

"هيئة الرعاية الصحية"يبحث تعزيز التعاون مع السفير الإيطالي في مجالات الرعاية الصحية
"هيئة الرعاية الصحية"يبحث تعزيز التعاون مع السفير الإيطالي في مجالات الرعاية الصحية
أ ش أ

أكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل حرص الهيئة على تعزيز التعاون مع إيطاليا في مجالات التدريب الطبي والتمريضي، مشيرًا إلى أهمية توفير منح دراسية للعاملين بالهيئة للاستفادة من التجربة الإيطالية المتقدمة في مجال الرعاية الصحية، بما يسهم في رفع كفاءة الكوادر الطبية والتمريضية ودعم التحول نحو تقديم خدمات صحية بمعايير عالمية .


جاء ذالك خلال لقاء الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، بالسفير ميكيلي كواروني، سفير إيطاليا لدى مصر، والسيد جوزيبي بابايلا، رئيس القطاع الاقتصادي بالسفارة الإيطالية، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات الرعاية الصحية، والاستثمار، والتدريب، والسياحة العلاجية، والاستدامة، بما يسهم في تبادل الخبرات ودعم الابتكار الطبي.


وخلال اللقاء، استعرض الدكتور السبكي مجالات التعاون مع الجانب الإيطالي في قطاع الرعاية الصحية بمحافظات التأمين الصحي الشامل، مشيرًا إلى الدور المحوري للهيئة العامة للرعاية الصحية في تقديم خدمات طبية متطورة وفق أحدث المعايير العالمية، وأهمية الاستفادة من الخبرات الإيطالية في دعم وتطوير منظومة الرعاية الصحية بمصر.


كما ناقش الدكتور السبكي مع السفير الإيطالي التعاون في مشروع استثمار مبنى القنصلية الإيطالية بمحافظة بورسعيد وتحويله إلى مستشفى متخصص في الطب التأهيلي، ليكون إضافة نوعية لمنظومة التأهيل والعلاج الطبيعي بإقليم القناة، وذلك في إطار التوسع في الخدمات الصحية المتخصصة وتعزيز التعاون المشترك في مجال الاستثمار الصحي.


وأكد الدكتور السبكي على أهمية التعاون مع السفارة الإيطالية في الترويج للسياحة العلاجية بمصر، من خلال توعية الجالية الإيطالية وتشجيعهم على الاستفادة من خدمات مستشفيات الهيئة، التي تقدم خدمات طبية تضاهي المستويات العالمية، مما يعزز مكانة مصر كوجهة متميزة للسياحة العلاجية.


وأشار الدكتور السبكي إلى أن التعاون المصري الإيطالي في مجال الرعاية الصحية يعكس عمق العلاقات بين البلدين، ويفتح آفاقًا جديدة للاستثمار الصحي، إلى جانب تبادل الخبرات بين المؤسسات الصحية في كلا البلدين، بما يحقق الاستفادة المثلى من التجارب الناجحة.


من جانبه، أشاد السفير ميكيلي كواروني بالتطور الكبير الذي تشهده مصر في مجال الإصلاح الصحي، مؤكدًا أن الهيئة العامة للرعاية الصحية تمثل نموذجًا رائدًا في تقديم خدمات طبية متطورة. كما أعرب عن تطلع بلاده إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع مصر في مجالات الابتكار الطبي والاستدامة.


وأشار السفير كواروني إلى أهمية التعاون في تحويل المستشفى الإيطالي بالقاهرة إلى مستشفى صديق للبيئة وفق أحدث المعايير العالمية، والاستفادة من خبرات الهيئة العامة للرعاية الصحية في تعزيز استدامة القطاع الصحي وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال.


وحضر اللقاء من جانب الهيئة العامة للرعاية الصحية، الدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة، الدكتور مجدي بكر، مستشار رئيس الهيئة للشئون الفنية والحوكمة الإكلينيكية، الدكتور أحمد حماد، مستشار رئيس الهيئة للسياسات والنظم الصحية ومدير عام الإدارة العامة للمكتب الفني لرئيس الهيئة، والدكتورة ريهام سلامة، مدير عام الإدارة العامة للاتصال والتعاون الدولي.

رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية مشروع التأمين الصحي الشامل جالات التدريب الطبي والتمريضي التجربة الإيطالية

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