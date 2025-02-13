قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
روسيا: محادثات بوتين وترامب دون أوروبا تكشف أن وقتها في العالم قد ولى
ورش عمل لاكتشاف الموهوبين من أطفال المدارس المصرية بالجامعة الألمانية بالقاهرة|تفاصيل
موعد مباراة قمة «الأهلي والإسماعيلي» في الدوري
أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 13-2-2025
12 دولة أوروبية تدعو مجموعة السبع لخفض إيرادات روسيا من الطاقة
خطأ موظفين بهيئة المساحة يكلفهما 14 مليون جنيه.. قرار رادع من مجلس الدولة
الشرق الأوسط للسياسات: تطورات إيجابية في العلاقات بين ترامب وبوتين
بمناسبة شهر رمضان.. الداخلية توفر السلع الغذائية بتخفيضات كبيرة
وزير قطاع الأعمال : تطوير وإضافة خطوط إنتاج ومستحضرات حديثة بشركات الأدوية
جروس يقترب من الرحيل عن الزمالك والبديل مدرب الأهلي السابق ...تفاصيل
دفاع سعد الصغير: المتهم يعول 412 أسرة وهي تقف معلقة على كسب هذا الرجل
وزيرتا البيئة والتنمية المحلية تناقشان تطوير المجازر وإنتاج الغاز الحيوي والأسمدة العضوية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

التعليم تنظم مسابقة ابدع وابتكر لطلاب المرحلة الإعدادية والجوائز تصل 5000 جنيه|تفاصيل

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
ياسمين بدوي

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، عن تنظيم مسابقة ابدع وابتكر لطلاب المرحة  الإعدادية، على مستوى الجمهورية لعام 2024/2025

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : أن تنظيم مسابقة ابدع وابتكر لطلاب الحلقة الإعدادية، يهدف لتنمية القدرات الإبداعية والابتكارية لطلاب الحلقة الإعدادية وتطبيق ودمج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في التعليم لخدمة المواد الدراسية الأخرى التي درسها طلاب الحلقة الإعدادية أو البيئة المحيطة والمجتمع الذي يعيش فيه الطالب.

شروط مسابقة ابدع وابتكر لطلاب الحلقة الإعدادية


- يمكن للطالب التقدم بعمل واحد فقط بالمسابقة عبر البريد الإلكتروني، أو من خلال عمل يضم مجموعة من الطلاب بشرط ألا يزيد عدد المجموعة المشاركة عن أربعة طلاب.

- يستخدم في هذا العمل برنامج أو أكثر أو لغة برمجة مما تعلمه الطالب في الحلقة الإعدادية والسنوات السابقة بمادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات ويمكنه استخدام برامج أو لغات أخرى بالإضافة لما درسه.

- يقدم العمل من قبل الطالب على البريد الإلكتروني الخاص بمعلم المادة، على أن يتضمن ملف نصي يوضح فيه كيفية التحميل والتشغيل للعمل المقدم، وتوضيح البرامج واللغات البرمجية المستخدمة في العمل.

- الأعمال المقدمة من المديريات التعليمية للإدارة لا يتم استردادها وتحفظ بمكتبة الإدارة.

- الأعمال الفائزة تؤول ملكيتها الفكرية لوزارة التربية والتعليم.

- ملء استمارة التقدم للمسابقة.

- الأعمال المقدمة للاشتراك في المسابقة يشترط عدم تقديمها في مسابقات أخري.

- يُرسل المعلمون أعمال الطلاب إلى موجه عام مادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات بالمديرية التعليمية على البريد الإلكتروني.

- تشكل لجنة بكل مديرية تعليمية لفحص الأعمال المقدمة للمسابقة، مكونة على الأقل من ثلاثة أعضاء، على أن تضم موجه عام مادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات موجه أو معلم المادة الدراسية للعمل المقدم وذلك في حالة تناول العمل لمادة دراسية أخرى، ومن تراه اللجنة.

- يتم اختيار أفضل مشروع مقدم فقط على مستوى كل مديرية تعليمية وذلك في ضوء معايير التقييم والحكم على الأعمال المقدمة للمسابقة" والمرفقة.

-  يُرسل أفضل مشروع مقدم فقط من كل مديرية تعليمية، موضح فيه البيانات الكاملة عن الطالب أو مجموعة الطلاب المشتركة في العمل بحد أقصى أربعة طلاب)، واسم معلم وموجه العام لمادة الكمبيوتر إلى إدارة تنمية مادة الكمبيوتر التعليمي ، وذلك في موعد أقصاه يوم السبت الموافق 8 مارس، [email protected]  على البريد الإلكتروني.

 جوائز مسابقة ابدع وابتكر لطلاب الحلقة الإعدادية


 - الجائزة الأولي : 5000 خمسة آلاف جنيها تخصص للفائز الأول.

- الجائزة الثانية :4500 أربعة آلاف وخمسمائة جنيها للفائز الثاني.

- الجائزة الثالثة : 4000 أربعة آلاف جنيها للفائز الثالث.

- الجائزة الرابعة :3500 ثلاثة آلاف وخمسمائة جنيها للفائز الرابع.

- الجائزة الخامسة : 3000 ثلاثة آلاف جنيها للفائز الخامس.

- الجائزة السادسة : 2500 ألفين وخمسمائة جنيها للفائز السادس.

- الجائزة السابعة : 2000 ألفين جنيها للفائز السابع.

- الجائزة الثامنة : 1500 ألف وخمسمائة جنيها للفائز الثامن.

- الجائزة التاسعة: 1000 ألف جنيها للفائز التاسع.

- الجائزة العاشرة : 500 خمسمائة جنيها للفائز العاشر.

وفي حالة اشتراك أكثر من طالب في العمل الفائز في مسابقة ابدع وابتكر لطلاب الحلقة الإعدادية ، تقسم قيمة الجائزة بالتساوي فيما بينهم.

وزارة التربية والتعليم التربية والتعليم التعليم مسابقة ابدع وابتكر الإعدادية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

6 أيام إجازة رسمية في الطريق.. مفاجأة للموظفين والطلاب

6 أيام إجازة رسمية في الطريق.. مفاجأة للموظفين والطلاب

الذهب

لأول مرة.. توقع مستقبلي لـ جرام الذهب

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن تفاجئ الجميع اليوم الخميس.. كم يصل سعر الكيلو بالبورصة؟

ترامب - الملك عبدالله

ترامب لـ شعب الاردن: ملككم رجل عظيم وأحد القادة الحقيقيين في العالم

ابراهيم سعيد

بيعمل شو وكوارث.. إبراهيم سعيد يفتح النار على لاعب الأهلي

أرشيفية

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم الخميس

إنجي مراد

ما علاقة أمها؟.. مفاجأة جديدة حول وفاة إنجي مراد أثناء الولادة

كمال أبو رية

بعد انقلابها .. لجنة فنية من مهندسي المرور لفحص سيارة كمال أبو رية

ترشيحاتنا

السكري

ما النسب الطبيعية للسكر في الدم.. ومتي تلجأ للطبيب؟

. طريقة عمل بوب كورن السمك

طريقة عمل بوب كورن السمك| في البيت

الكوليسترول

أطعمة تطرد الكوليسترول من الجسم

بالصور

في عيد ميلادها.. إطلالات أثارت الجدل لـ أحلام

أحلام
أحلام
أحلام

ريا أبي راشد تثير الجدل بفستان أسود في دبي| شاهد

. ريا أبي راشد
. ريا أبي راشد
. ريا أبي راشد

جورجينا تثير الجدل بفستان فوشيا| شاهد

جورجينا
جورجينا
جورجينا

طريقة تخليل البصل الصغير

تخليل البصل
تخليل البصل
تخليل البصل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: فلسطين.. بورًا عليهم

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: نصيب المرأة المصرية من قانون الإجراءات الجنائية الجديد

زينب عبد الرازق

زينب عبد الرزاق تكتب: غزة ملك لـ جدي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صوت الإذاعة مجد لا يخبو

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: الذكاء الاصطناعي واستراتيجيات التدريس

المزيد