التعليم تنظم مسابقة ابدع وابتكر لطلاب المرحلة الإعدادية والجوائز تصل 5000 جنيه|تفاصيل

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، عن تنظيم مسابقة ابدع وابتكر لطلاب المرحة الإعدادية، على مستوى الجمهورية لعام 2024/2025

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : أن تنظيم مسابقة ابدع وابتكر لطلاب الحلقة الإعدادية، يهدف لتنمية القدرات الإبداعية والابتكارية لطلاب الحلقة الإعدادية وتطبيق ودمج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في التعليم لخدمة المواد الدراسية الأخرى التي درسها طلاب الحلقة الإعدادية أو البيئة المحيطة والمجتمع الذي يعيش فيه الطالب.

شروط مسابقة ابدع وابتكر لطلاب الحلقة الإعدادية



- يمكن للطالب التقدم بعمل واحد فقط بالمسابقة عبر البريد الإلكتروني، أو من خلال عمل يضم مجموعة من الطلاب بشرط ألا يزيد عدد المجموعة المشاركة عن أربعة طلاب.

- يستخدم في هذا العمل برنامج أو أكثر أو لغة برمجة مما تعلمه الطالب في الحلقة الإعدادية والسنوات السابقة بمادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات ويمكنه استخدام برامج أو لغات أخرى بالإضافة لما درسه.

- يقدم العمل من قبل الطالب على البريد الإلكتروني الخاص بمعلم المادة، على أن يتضمن ملف نصي يوضح فيه كيفية التحميل والتشغيل للعمل المقدم، وتوضيح البرامج واللغات البرمجية المستخدمة في العمل.

- الأعمال المقدمة من المديريات التعليمية للإدارة لا يتم استردادها وتحفظ بمكتبة الإدارة.

- الأعمال الفائزة تؤول ملكيتها الفكرية لوزارة التربية والتعليم.

- ملء استمارة التقدم للمسابقة.

- الأعمال المقدمة للاشتراك في المسابقة يشترط عدم تقديمها في مسابقات أخري.

- يُرسل المعلمون أعمال الطلاب إلى موجه عام مادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات بالمديرية التعليمية على البريد الإلكتروني.

- تشكل لجنة بكل مديرية تعليمية لفحص الأعمال المقدمة للمسابقة، مكونة على الأقل من ثلاثة أعضاء، على أن تضم موجه عام مادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات موجه أو معلم المادة الدراسية للعمل المقدم وذلك في حالة تناول العمل لمادة دراسية أخرى، ومن تراه اللجنة.

- يتم اختيار أفضل مشروع مقدم فقط على مستوى كل مديرية تعليمية وذلك في ضوء معايير التقييم والحكم على الأعمال المقدمة للمسابقة" والمرفقة.

- يُرسل أفضل مشروع مقدم فقط من كل مديرية تعليمية، موضح فيه البيانات الكاملة عن الطالب أو مجموعة الطلاب المشتركة في العمل بحد أقصى أربعة طلاب)، واسم معلم وموجه العام لمادة الكمبيوتر إلى إدارة تنمية مادة الكمبيوتر التعليمي ، وذلك في موعد أقصاه يوم السبت الموافق 8 مارس، [email protected] على البريد الإلكتروني.

جوائز مسابقة ابدع وابتكر لطلاب الحلقة الإعدادية



- الجائزة الأولي : 5000 خمسة آلاف جنيها تخصص للفائز الأول.

- الجائزة الثانية :4500 أربعة آلاف وخمسمائة جنيها للفائز الثاني.

- الجائزة الثالثة : 4000 أربعة آلاف جنيها للفائز الثالث.

- الجائزة الرابعة :3500 ثلاثة آلاف وخمسمائة جنيها للفائز الرابع.

- الجائزة الخامسة : 3000 ثلاثة آلاف جنيها للفائز الخامس.

- الجائزة السادسة : 2500 ألفين وخمسمائة جنيها للفائز السادس.

- الجائزة السابعة : 2000 ألفين جنيها للفائز السابع.

- الجائزة الثامنة : 1500 ألف وخمسمائة جنيها للفائز الثامن.

- الجائزة التاسعة: 1000 ألف جنيها للفائز التاسع.

- الجائزة العاشرة : 500 خمسمائة جنيها للفائز العاشر.

وفي حالة اشتراك أكثر من طالب في العمل الفائز في مسابقة ابدع وابتكر لطلاب الحلقة الإعدادية ، تقسم قيمة الجائزة بالتساوي فيما بينهم.