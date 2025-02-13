بعد انقلاب سيارة كمال أبو رية.. 10 نصائح لتجنب حوادث الطرق

جاءت قرارات جهات التحقيق عقب انقلاب سيارة الفنان كمال أبو رية عند وصلة دهشور، دون تعرضه لمكروه، بفتح تحقيق شامل لمعرفة ملابسات الواقعة، وبفحص السيارة تبين أن الحادث نتج عن تفاعل عدة عوامل، من بينها خلل فني في السيارة بسبب قطع في المقص، وهو ما يعد جرس إنذار بضرورة اتباع العديد من طرق الوقاية لتجنب وقوع الحوادث على الطرق، وهي كالتالي:

- الصيانة الدورية للسيارات التى تكمن أهميتها فى الحفاظ على أرواح سائقى المركبات.

- التأكد من صلاحية الإطارات أو الفرامل قد يؤدى إلى عدم وقوع حوادث.

- عدم التسابق والقيادة بسرعات جنونية على الطرق.

- الالتزام بالسرعات المحددة على المحاور لمنع انقلاب السيارة.

- تجنب الانشغال بغير الطريق لعدم فقدان التركيز أثناء القيادة.

- تجنب تخطى السيارات أثناء السير بالطريق.

- التزام السائق بقواعد المرور أثناء القيادة على الطرق.

- الانتباه جيدًا للسيارة عند التقاطع فى حالة الدوران.

- توقع التغييرات المفاجئة فى السير والتركيز بشكل جيد وسرعة البديهة فى التعامل مع أى طارئ.

- عدم تعاطى المواد المخدرة على الطرق أثناء القيادة لمنع الحوادث.