وزير الخارجية الفرنسي: مستعدون لتأمين المساعدات الإنسانية اللازمة لسوريا

أكد وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، يوم الخميس أن باريس على استعداد لتلبية ما تحتاجه سوريا بشأن تحقيق العدالة الانتقالية.

وأضاف وزير الخارجية الفرنسي خلال افتتاح مؤتمر باريس الدولي لدعم الانتقال السياسي في سوريا، أن بلاده على استعداد للعمل على تأمين المساعدات الإنسانية اللازمة عن طريق الهيئات المختصة.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أعلن في ديسمبر الماضي عن تنظيم مؤتمر لمساعدة سوريا، بعد قليل من سقوط نظام الأسد في الثامن من الشهر نفسه.

وكان الجيش السوري انسحب من مناطق حلب وإدلب، بعد اندلاع اشتباكات مع الفصائل المسلحة، نهاية نوفمبر الماضي وفي الثامن من ديسمبر 2024 وصلت الفصائل المسلحة إلى العاصمة دمشق، وأعلنت سقوط نظام الأسد الذي فر إلى العاصمة الروسية موسكو، وأعلن الكرملين منحه لجوئا إنسانيا.