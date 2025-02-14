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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تحذير من الأرصاد: شبورة كثيفة ورياح نشطة تضرب هذه المناطق

الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية
أ ش أ

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الجمعة نهارا طقس معتدل على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد مائل للبرودة على الوجه البحري والسواحل الشمالية مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، فيما يسود ليلا وفي الصباح الباكر طقس شديد البرودة على أغلب الأنحاء.

وذكر خبراء هيئة الأرصاد أن الظواهر الجوية تتمثل في شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية قد تكون كثيفة أحيانا على مناطق من الوجه البحري ومدن القناة، مع نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من (1 - 1.75) متر والرياح السطحية شمالية شرقية : جنوبية شرقية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من (1.5 - 2.5) متر والرياح السطحية شمالية شرقية.

وفيما يلي بيان هيئة الأرصاد بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:


المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 19 10
العاصمة الإدارية 19 09
6 أكتوبر 19 08
بنهــــا 18 09
دمنهور 18 09
وادي النطرون 19 08
كفر الشيخ 18 09
المنصورة 18 10 
الزقازيق 19 09
شبين الكوم 18 09
طنطا 19 09
دمياط 18 11
بورسعيد 18 11
الإسماعيلية 20 09
السويس 19 09
العريش 19 10
رفح 18 09
رأس سدر 20 09
نخل 17 00
كاترين 12 01-
الطور 19 14
طابا 17 11
شرم الشيخ 23 14
الإسكندرية 18 12
العلمين 18 11
مطروح 16 12
السلوم 18 07
سيوة 18 05
رأس غارب 22 13
الغردقة 22 12
سفاجا 22 13
مرسى علم 23 14
الشلاتين 24 15
حلايب 23 17
أبو رماد 23 16 
رأس حدربة 22 16
الفيوم 20 09
بني سويف 19 08
المنيا 20 06
أسيوط 20 06
سوهاج 21 08
قنا 25 09 
الأقصر 24 09
أسوان 24 10
الوادي الجديد 22 10
أبو سمبل 24 11

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

العظمى الصغرى
مكة 32 20
المدينة 27 16 
الرياض 23 12
المنامة 21 17
أبوظبي 27 19
الدوحة 23 18
الكويت 23 11
دمشق 12 01
بيروت 16 11
عمان 13 04
القدس 13 06
غزة 17 10
بغداد 17 02
مسقط 26 20
صنعاء 27 09
الخرطوم 35 22
طرابلس 19 12
تونس 18 11
الجزائر 17 06
الرباط 20 07
نواكشوط 28 16
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى
أنقرة 08 03
إسطنبول 11 08
إسلام آباد 23 08
نيودلهي 25 11 
جاكرتا 32 24
بكين 12 02
كوالالمبور 33 24
طوكيو 14 04 
أثينا 14 08
روما 15 06
باريس 06 02
مدريد 16 04
برلين 34 03
لندن 05 02
مونتريال 08- 12
موسكو 04- 09
نيويورك 03 03
واشنطن 06 01
أديس أبابا 27 12

الأرصاد الجمعة هيئة الأرصاد القاهرة الكبرى خبراء هيئة الأرصاد الجوية طقس معتدل

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