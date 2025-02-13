الأهلي يستقبل أسطورة كرة القدم الإيطالية كريستيان فييري

استقبل النادي الأهلي، اليوم الخميس، الأسطورة الإيطالية كريستيان فييري والمتواجد على رأس وفد الفيفا بمناسبة تواجد كأس العالم للأندية في القاهرة ضمن جولته الترويجية في الدول التي تشارك أحد فرقها في بطولة مونديال الأندية 2025 والتي تقام في الولايات المتحدة خلال شهر يونيو المقبل.



نشرت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي عبر منصات التواصل الاجتماعي، صور الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر، رفقة نسخة كأس العالم للأندية الموجودة حاليا بالقاهرة.

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة

يواجه الأهلي في مباراته القادمة ببطولة الدوري نظيره الإسماعيلي، يوم الأحد 16 نوفمبر الجاري في تمام الساعة 7 مساء، ضمن منافسات الجولة الـ 14 من بطولة الدوري.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي القادمة في الدوري

تذاع مباراة الأهلي القادمة في الدوري بعد الفوز على غزل المحلة أمام الإسماعيلي عبر قناة "أون تايم سبورتس".

وكان الأهلي قد توج بلقب الدوري المصري في الموسم الماضي "2023-2024" وذلك للمرة الـ44 فى تاريخه.

وتُقام بطولة الدوري من دور واحد فقط دون نظام الذَّهاب والإياب، على أن تلعب الأندية أصحاب المراكز الأولى من 1 إلى 9 على اللقب، بينما تنافس الفرق التسع الاّخرى على الهبوط، حيث يهبط فريقان في نهاية الموسم إلى دوري المحترفين، بينما يصعد 3 أندية إلى الدوري الممتاز.