اجتماع مهم بمجلس مدينة الغردقة لمراجعة تراخيص المباني الحكومية

عقد اللواء ياسر حماية، رئيس مدينة الغردقة، اجتماعًا مع ممثلي المصالح الحكومية بالمدينةفي إطار توجيهات الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، وتعليمات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، بضرورة مراجعة تراخيص المباني والمنشآت الحكومية وتقنين أوضاعها، .

وخلال الاجتماع، تم استعراض حالة التراخيص الخاصة بكافة المباني والمنشآت الحكومية التابعة لكل جهة داخل المدينة، والتأكيد على ضرورة الإسراع في مراجعة موقف إصدار التراخيص وجمع البيانات اللازمة لتقنين أوضاعها في أسرع وقت ممكن.

يأتي هذا الإجراء في إطار جهود الدولة للحفاظ على ممتلكاتها وضمان توافق جميع المباني الحكومية مع اللوائح والقوانين المنظمة.