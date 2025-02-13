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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

اجتماع مهم بمجلس مدينة الغردقة لمراجعة تراخيص المباني الحكومية

صورة موضوعية
صورة موضوعية
ابراهيم جادالله

عقد اللواء ياسر حماية، رئيس مدينة الغردقة، اجتماعًا مع ممثلي المصالح الحكومية بالمدينةفي إطار توجيهات الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، وتعليمات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، بضرورة مراجعة تراخيص المباني والمنشآت الحكومية وتقنين أوضاعها، .

وخلال الاجتماع، تم استعراض حالة التراخيص الخاصة بكافة المباني والمنشآت الحكومية التابعة لكل جهة داخل المدينة، والتأكيد على ضرورة الإسراع في مراجعة موقف إصدار التراخيص وجمع البيانات اللازمة لتقنين أوضاعها في أسرع وقت ممكن.

يأتي هذا الإجراء في إطار جهود الدولة للحفاظ على ممتلكاتها وضمان توافق جميع المباني الحكومية مع اللوائح والقوانين المنظمة.

مدينة الغردقة الغردقة التنمية المحلية رئيس مدينة الغردقة البحر الاحمر

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