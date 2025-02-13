تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية منذ قليل من ضبط سقوط كوكو مخمورا أثناء ترويعه حياة تجار مشغولات ذهبية بشوارع طنطا.

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم شرطة أول طنطا يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة حول واقعة تضرر تجار مشغولات ذهبية من أحد أباطرة الاجرام بسوق الصاغة بنطاق دائرة القسم .

كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث وتم الدفع بأكمنة وخدمات .

وبتقنين الإجراءات الأمنية تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية من ضبط المتهم وشهرته "كوكو.م"39 سنة وتم اقتياده إلي ديوان قسم شرطة أول طنطا .

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.