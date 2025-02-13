سليمان عيد يكشف لصدى البلد عن كواليس مشاركته في مسلسل عقبال عندكوا | فيديو

عبر الفنان سليمان عيد عن سعادته بالمشاركة في مسلسل عقبال عندكوا الذي من المقرر عرضه في رمضان 2025.

و قال الفنان سليمان عيد في لقاء خاص لصدي البلد " أجسد في مسلسل عقبال عندكوا شخصيات مختلفة خلال المسلسل شخصيات كوميدية مفاجأة.

و أضاف سليمان عيد" سعيد جدا بالعمل مع دنيا سمير غانم و حسن الرداد و أكد أن النجمة دنيا سمير غانم كوميديانة قوية و النجم حسن الرداد أخويا و حبيبي ، كواليس العمل معهم مبهجة ، و هم نجوم مبدعون و هناك العديد من المفاجآت في المسلسل.

مسلسل عقبال عندكوا يشارك فى بطولته إلى جانب إيمى سمير غانم وحسن الرداد كل من: محمد ثروت، إنعام سالوسة، عارفة عبد الرسول، علاء مرسي، وحجاج عبد العظيم، سليمان عيد ومن تأليف أحمد سعد والي وعلاء حسن وإخراج علاء إسماعيل ومن إنتاج أحمد السبكي.



