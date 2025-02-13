إعلامي يكشف تفاصيل مفاوضات الأهلي لاستعادة محمد عبدالمنعم

كشف الإعلامي احمد حسن، عن تواصل إدارة النادي الأهلي مع المدافع الدولي المصري محمد عبدالمنعم، لاعب فريق نيس الفرنسي، والمنتقل إليه مطلع الموسم الجاري من أجل انتقاله للفريق الأحمر خلال الفترة المقبلة.

وكتب احمد حسن نجم الكرة المصرية السابق عبر حسابه علي فيسبوك "مصدر مقرب من اللاعب:

محمد عبدالمنعم لا يمانع التواجد مع الأهلي للمشاركة في كأس العالم للأندية على سبيل الإعارة، لكنه يرفض فكرة العودة بصيغة البيع النهائي لرغبته في استكمال رحلته الاحترافيه"

وكان محمد عبدالمنعم قد انتقل إلى صفوف فريق نيس خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة، قادما من صفوف النادي الأهلي.

