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مصطفى بكرى: مصر قيادة وجيش وشعب يواجهون مخطط التهجير.. 145 عضوا بالكونجرس يوقعون رسالة لـ ترامب للتراجع عن تصريحاته بالسيطرة على غزة| أخبار التوك شو
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مصطفى بكرى: مصر قيادة وجيش وشعب يواجهون مخطط التهجير.. 145 عضوا بالكونجرس يوقعون رسالة لـ ترامب للتراجع عن تصريحاته بالسيطرة على غزة| أخبار التوك شو

اخبار التوك شو
اخبار التوك شو
هاني حسين

تناولت برامج التوك شو، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا ودوليًا، ونستعرض لكم أبرزها من خلال التقرير التالي:


زيادة المرتبات.. مدبولي يعلن مفاجأة سارة للمواطنين قبل وبعد رمضان
أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن هناك متابعة لتطبيق الحد الأدنى للأجور ، وذلك من خلال المجلس القومي للأجور، وأن القطاع الخاص في أوقات سابقة كان يطالب باستثناء بشأن تطبيق الزيادة بالأجور ولكن هذه المرة هو من بدأ بتطبيق الزيادات الجديدة.


كيف يتم تطبيق زيادات الإيجارات القديمة؟ رئيس الحكومة يحسم الأمر
علق الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على ملف الإيجار القديم، قائلا:" في إطار حكم المحكمة الدستورية بشان الإيجار القديم، نقوم بالعمل على وضع خطة تنفيذية خاصة بالإيجار القديم.


مستر بيست: لم تواجهني أي سلبيات أثناء تصويري لفيديو الأهرامات
علق صانع المحتوى العالمي مستر بيست، على قيامه بتصوير فيديو على قناته على اليوتيوب عن أسرار الاهرامات .


رئيس شعبة البن يكشف أسباب ارتفاع الأسعار .. فيديو
تحدث حسن فوزي، رئيس شعبة البن بالغرفة التجارية بالقاهرة، عن أسعار البن، قائلا: "المشروب الأول على مستوى العالم هو البن".


مصطفى بكري: ما يحدث ضد مصر والأردن يهدد الأمن القومي العربي بأكمله
أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن ما يتم ضد مصر والأردن اليوم لا يهدد أمنهما فحسب، بل يُهدد الأمن القومي العربي بأكمله، مشيرا إلى أن مواجهة هذه التهديدات ليست مسؤولية مصر وحدها، بل مسؤولية كل عربي.


مصطفى بكري: السعودية ليست مستباحة لأي كان
أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن ما حدث ضد السعودية من حملات مسمومة هدفها الابتزاز والضغط لكن في النهاية “عسى أن تكرهوا شيئًا وهو خير لكم”، مشيرا إلى أن كل الأمة العربية وقفت خلف السعودية، وشعبها موحد خلف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.


الزراعة: 4.5 مليون فلاح يستخدمون الكارت متعدد الخدمات
قال الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة أن الدولة عدلت استراتيجية الزراعة بمصر لدمج استخدام التكنولوجيا بها وذلك ضمن خطة مصر 2030.


استمر يا ريس كلنا وراك.. مصطفى بكرى: مصر قيادة وجيش وشعب يواجهون مخطط التهجير
أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن مصر اللي قال عنها المعتمد البريطاني كرومر لا تعرف أن تفرق بين المسلم والمسيحي إلا عندما يذهب المسلم إلى الجامع، تاريخ مصر هو أطول تاريخ مستمر لدولة في العالم كله".


145 عضوا بالكونجرس يوقعون رسالة لـ ترامب للتراجع عن تصريحاته بالسيطرة على غزة
وقع 145 عضوا بالكونجرس، على رسالة إلى ترامب يطالبونه فيها بالتراجع عن تصريحاته بشأن بسط الولايات المتحدة سيطرتها على قطاع غزة، حسبما أفادت قناة “القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.

الأمم المتحدة: الحفاظ على وقف إطلاق النار في قطاع غزة مهم للعمل الإنساني
أكدت الأمم المتحدة، أن الحفاظ على وقف إطلاق النار في قطاع غزة مهم للعمل الإنساني المنقذ للحياة، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل.


وزير الخارجية: إقامة دولة فلسطينية مستقلة يحقق الاستقرار بالشرق الأوسط
أكد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية، ضرورة الحفاظ على وحدة وسلامة الأراضي السورية واحترام سيادتها وأن تكون سوريا مصدر استقرار بالمنطقة، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .


إقرارها قبل رمضان.. مدبولي يعلن موعد الحزمة الاجتماعية الجديدة
أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة أوشكت على الانتهاء من حزمة الحماية الاجتماعية لعرضها على الرئيس السيسي قبل شهر رمضان لإقرارها.

مصطفى بكري قطاع غزة غزة مدبولي أخبار التوك شو

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