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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

فاطمة ناعوت: المؤمن الحقيقي يهتم بعلاقته مع الله.. ولا يحق لأحد التدخل في عقيدة الآخرين

الكاتبة فاطمة ناعوت
الكاتبة فاطمة ناعوت
محمود محسن

أكدت الكاتبة فاطمة ناعوت، أن والدي كان حافظًا للقرآن الكريم، مشيرا إلى أنه وافته المنية وهو ساجد، ولكن على الرغم من ذلك كان له أصدقاء مسيحيون، مما يعكس النموذج الحقيقي للتسامح الديني.

وقالت فاطمة ناعوت، خلال لقاء لها لبرنامج “نظرة”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “حمدي رزق”، أن المواطنة تمثل شبكة تربط بين جميع أفراد المجتمع، بينما العقيدة تظل مسألة تخص الفرد وحده.

وتابعت الكاتبة فاطمة ناعوت، أن المؤمن الحقيقي يهتم بعلاقته مع الله، ولا يحق لأحد التدخل في عقيدة الآخرين، مؤكدة أن ول مرة سمعت كلمة (أنتي كافرة) شعرت بالصدمة، وبعد تحليل الموقف أدركت أن من يكفر الآخرين يعاني من مشكلات داخلية.

المجتمع فاطمة ناعوت التسامح الديني “حمدي رزق

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