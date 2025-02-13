طائرة لسلاح الجو الأمريكي تهبط في مطار فنوكوفو بموسكو

أفادت وسائل إعلام روسية يوم الخميس، بأن طائرة تابعة لسلاح الجو الأمريكي هبطت في مطار فنوكوفو بالعاصمة موسكو.

وقالت صحيفة برافدا الروسية، إنه في وقت سابق، عبرت طائرة ركاب أمريكية من طراز Gulfstream C-37B الحدود الروسية ودخلت المجال الجوي للبلاد.

وفي سياق متصل، أفاد موقع روسيا اليوم الإخباري بأن السلطات الروسية رصدت طائرة أمريكية مضادة للغواصات من طراز بوينج P-8A Poseidon قبالة سواحل شبه جزيرة القرم.

وفي وقت سابق، نفذت طائرة الاستطلاع الأمريكية من طراز بوينج RC-135W Rivet Joint رحلة مراقبة في المجال الجوي الفنلندي بالقرب من الحدود مع روسيا.