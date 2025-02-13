قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خطيب مسجد عمرو بن العاص: هذه الأعمال هي الأحب إلى الله في ليلة النصف من شعبان
أسامة كمال: ما يحدث بالمنطقة يرد على المشككين في سبب شراء مصر للسلاح.. فيديو
الشيخ خالد الجندي يحذر: مهما كان عملك صالحا فلن يشفع لك لو وقعت في هذا الأمر
طائرة لسلاح الجو الأمريكي تهبط في مطار فنوكوفو بموسكو
ماكرون : فرنسا ستقدم 50 مليون يورو لدعم جهود الاستقرار في سوريا
المتعة الحرام.. حكايات خلف القضبان والسبب صادم
فرنسا تقترح خطة لتسريع انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من لبنان
محكمة القضاء الإداري تتدخل لفض خلاف وزير التعليم مع معلمي اللغة الثانية|ماذا حدث؟
موعد مباراة الأهلي والإسماعيلي في الدوري المصري
ماذا كان يفعل النبي في ليلة النصف من شعبان؟.. 12 عملا إلى الفجر
فاطمة ناعوت: عشت في قلق دائم وخشيت على أبنائي بسبب تهديدات الإخوان
دينا والشرنوبي وإدوارد.. نجوم "إش إش" يكشفون تفاصيل المسلسل قبل عرضه في رمضان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

طائرة لسلاح الجو الأمريكي تهبط في مطار فنوكوفو بموسكو

سلاح الجو الأمريكي
سلاح الجو الأمريكي
ناصر السيد

أفادت وسائل إعلام روسية يوم الخميس، بأن طائرة تابعة لسلاح الجو الأمريكي هبطت في مطار فنوكوفو بالعاصمة موسكو.

وقالت صحيفة برافدا الروسية، إنه في وقت سابق، عبرت طائرة ركاب أمريكية من طراز Gulfstream C-37B الحدود الروسية ودخلت المجال الجوي للبلاد. 

وفي سياق متصل، أفاد موقع روسيا اليوم الإخباري بأن السلطات الروسية رصدت طائرة أمريكية مضادة للغواصات من طراز بوينج P-8A Poseidon قبالة سواحل شبه جزيرة القرم.

وفي وقت سابق، نفذت طائرة الاستطلاع الأمريكية من طراز بوينج RC-135W Rivet Joint رحلة مراقبة في المجال الجوي الفنلندي بالقرب من الحدود مع روسيا.

موسكو الحدود الروسية سلاح الجو الأمريكي مطار فنوكوفو طائرة ركاب أمريكية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رئيس الوزراء يعلن موعد زيادة المرتبات رسميًا على الهواء.. قبل رمضان ولا بعده؟

رئيس الوزراء يعلن موعد زيادة المرتبات رسميًا على الهواء.. قبل رمضان ولا بعده؟

الدكتور مصطفى مدبولي

زيادة المرتبات.. مدبولي يعلن مفاجأة سارة للمواطنين قبل وبعد رمضان

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

إقرارها قبل رمضان.. مدبولي يعلن موعد الحزمة الاجتماعية الجديدة

مصطفي مدبولي

بشرى سارة من رئيس الوزراء للمواطنين قبل شهر رمضان

ليلة النصف من شعبان

4 ركعات في ليلة النصف من شعبان.. تقضي حوائجك وتغفر الذنوب.. أوصى بها النبي في 8 خطوات

لقاء وزير الصحة والسكان ونقيب أطباء الأسنان

إلغاء التكليف.. نقيب أطباء الأسنان يصدم دفعة 2023 بعد لقاء وزير الصحة

صورة امين الشرطة المعثور علي جثته بمياه الملاحة بطنطا

ننشر أول صورة لـ أمين الشرطة الذي عثر على جثته بمياه ترعة الملاحة بطنطا (خاص)

الطقس في مصر

آخر أيام الموجة الباردة.. الأرصاد تعلن تفاصيل الطقس غدا

ترشيحاتنا

ضباط الجيش السوري

مصادر تكشف عن مصير "ضباط الأسد" في العراق

سوريا - علم

سوريا .. الدغيم: تطييف المجتمع أو المحاصصة الطائفية أمر مرفوض تماماً

ترامب

البيت الأبيض : ترامب لن يطبق ضريبة القيمة المضافة المفروضة من الاتحاد الأوروبي

بالصور

ليه لازم تشتري العرقسوس في طلبات رمضان

العرقسوس
العرقسوس
العرقسوس

دينا والشرنوبي وإدوارد.. نجوم "إش إش" يكشفون تفاصيل المسلسل قبل عرضه في رمضان

مسلسل إش إش
مسلسل إش إش
مسلسل إش إش

تعبان ومش عارف ليه.. إليك أهم الفيتامينات والمعادن المسببة لمشكلات غريبة| لن تتوقعها

فيتامينات
فيتامينات
فيتامينات

جامعة الزقازيق تنظم "مؤتمر العزيمة الأول للإدمان"

نائب رئيس جامعة الزقازيق
نائب رئيس جامعة الزقازيق
نائب رئيس جامعة الزقازيق

فيديو

بوستر مسلسل حسبة عمري

مسلسلات رمضان 2025.. روجينا تثير التساؤلات في برومو حسبة عمري

مسلسل ظلم المصطبة

مسلسلات رمضان 2025.. ريهام عبد الغفور تعاني في برومو ظلم المصطبة

واقعة مدرسة الحيسنية

ورد وقبلات في الطابور.. تفاصيل واقعة وكيلة مدرسة وزوجها المدير

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

هل بعضها في شهر رمضان ؟ .. 6 أيام إجازة رسمية خلال الفتره القادمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: فلسطين.. بورًا عليهم

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: نصيب المرأة المصرية من قانون الإجراءات الجنائية الجديد

زينب عبد الرازق

زينب عبد الرزاق تكتب: غزة ملك لـ جدي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صوت الإذاعة مجد لا يخبو

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: الذكاء الاصطناعي واستراتيجيات التدريس

المزيد