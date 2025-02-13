ماكرون : فرنسا ستقدم 50 مليون يورو لدعم جهود الاستقرار في سوريا

أعلنت فرنسا عزمها تقديم 50 مليون يورو لدعم جهود الاستقرار في سوريا، مشددًة على أهمية العملية الانتقالية التي يجب أن تراعي الشراكة في محاربة تنظيم داعش الإرهابي.

جاء ذلك خلال المؤتمر الدولي المنعقد في باريس لبحث سبل تحقيق الانتقال السياسي في سوريا، بعد أكثر من شهرين على سقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد.



ومن جانبه ، أكد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون أن السلطات الانتقالية السورية تمثل "أملًا كبيرًا" للشعب السوري، مضيفًا أن بلاده مستعدة لتعزيز جهودها في محاربة الجماعات الإرهابية داخل سوريا.



كما أكد الرئيس ماكرون على الدور الحاسم الذي لعبته قوات سوريا الديمقراطية (قسد) بقيادة الأكراد في مكافحة الإرهاب، مؤكدًا أنه "لا ينبغي التخلي عنها" وداعيًا إلى دمجها في القوات الوطنية السورية.

كما أعلن الرئيس الفرنسي أن اللاجئين السوريين سيحصلون على أذون عبور تتيح لهم العودة إلى سوريا ثم الرجوع إلى فرنسا، في إطار سياسات تسهيل التنقل بين البلدين.