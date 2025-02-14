حكم أداء صلاة الفجر قبل الشروق.. ونصائح للاستيقاظ بسهولة

أكد الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، أن من يدرك صلاة الفجر قبل الشروق ولو بدقيقة واحدة يكون قد أداها في وقتها ويُثاب عليها كصلاة حاضرة.

وخلال إجابته على أحد الأسئلة في برنامج تليفزيوني، أضاف جمعة أن ترديد الأذان مستحب وله فضل عظيم، موضحًا أن المسلم ينبغي عليه الحرص على ترديده حتى لو كان يسمعه عبر المذياع أو التلفزيون.

من جانبه، أوضح الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن الاستعانة بالله عز وجل أمر ضروري للاستيقاظ لصلاة الفجر، لأن التوفيق بيده وحده.

ونصح بضرورة النوم مبكرًا وقراءة آخر ثلاث آيات من سورة الكهف، مشيرًا إلى أن العلماء ذكروا أنها مجربة في المساعدة على الاستيقاظ لصلاة الفجر، بجانب وجود نية صادقة للقيام للصلاة.

وفي السياق ذاته، شدد الشيخ علي فخر، مدير الحساب الشرعي بدار الإفتاء المصرية، على أهمية النهوض بسرعة عند الاستيقاظ وعدم الانسياق وراء وساوس الشيطان، التي تدفع الإنسان إلى تأجيل الاستيقاظ وإغلاق المنبه، مما يجعله يغرق في النوم حتى الصباح.

واستشهد فخر بحديث النبي -صلى الله عليه وسلم- عن أبي هريرة -رضي الله عنه- حيث قال: "يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد، يضرب على كل عقدة: عليك ليل طويل فارقد، فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقدة، فإن توضأ انحلت عقدة، فإن صلى انحلت عقدة، فأصبح نشيطًا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان".

ودعا العلماء إلى الالتزام بهذه التوجيهات لضمان الاستيقاظ لصلاة الفجر في وقتها، لما لها من فضل عظيم وثواب كبير.