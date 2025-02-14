شيبة يوجه رسالة لمطربي المهرجانات عصام صاصا وسعد الصغير وحموبيكا

وجه المطرب الشعبي أحمد شيبة رسالة تهنئة لـ مطربي المهرجانات الشعبية وهم حمو بيكا وسعد الصغير وعصام صاصا، وذلك بعدما قضى المتهمين فترة عقوبتهم بالسجن وإخلاء سبيل بعضهم، بسبب قضايا مختلفة.

ونشر أحمد شيبة صور للمطربين الثلاثة عبر حسابه الشخصي علي فيسبوك قائلا :"حمدالله ع سلامتكم يا حبايب قلبي نورتو الدنيا".



سعد الصغير



قررت محكمة جنايات مستأنف شمال القاهرة، النطق بالحكم على المطرب سعد الصغير، اليوم الخميس، في قضية استئنافه على حكم إدانته بالحبس 3 سنوات لمحاولة تهريب المواد المخدرة، قائلا: قررت المحكمة أن تَرأف بحالك يا سعد، عسى أن تكون قد اتعظت مماحدث»، ما تسببت في بكاء «الصغير»، الذي ظل يخفى وجهه بذراعه، حيث قررت المحكمة تخفيف الحكم لـ 6 شهور فقط.





عصام صاصا

قررت نيابة جنوب الجيزة، الأربعاء الماضي، إخلاء سبيل مؤدي المهرجانات عصام صاصا، الذي قضى فترة سجن 6 أشهر في قضية اتهامهبتعاطي مواد مُخدرة أثناء قيادة سيارته، بعدما قدم دفاع المتهم ما يُثبت سداد الغرامات المالية المقررة في قضايا عدة.



حمو بيكا



أنهى مؤدي المهرجانات حمو بيكا إجراءات الإفراج عنه، وغادر ديوان شرطة الدخيلة بالإسكندرية، مساء اليوم الخميس، وذلك بعد أن قضىعقوبة الحبس لمدة شهرين على خلفية اتهامه بإقامة حفل دون ترخيص في منطقة البيكاش بالعجمي غرب الثغر.