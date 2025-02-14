إبراهيم سعيد: اللي بنشوفه ده مبيحصلش غير في نادي الزمالك

شن إبراهيم سعيد نجم الكرة المصرية السابق، هجومًا ناريًا على مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، بسبب تصادف توقيت رحيل كريستيان جروس المدير الفني لنادي الزمالك في مطار القاهرة، ومجيء جوزيه بيسيرو المدير الفني الجديد للفارس الأبيض.



وقال سعيد خلال تصريحات على قناة النهار: "اللي بنشوفه ده مبيحصلش غير في نادي الزمالك، إن مدير فني يمشي ومدير فني يجي في نفس التوقيت بنفس الساعة ويكونو في مطار القاهرة".

وأضاف: "مش بعيد يكون جروس وبيسيرو اتقابلو في المطار مع بعض، الاتنين كانوا موجودين في نفس الوقت، ودي حاجة أول مرة أشوفها في عالم كرة القدم".



وأكمل: "نتمنى بيسيرو ينجح مع نادي الزمالك ويرجعه لمكانته الطبيعية، عشان الكرة المصرية من غير الزمالك تنهار وتأثر على الدوري المصري ومنتخب مصر".