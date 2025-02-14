قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بـسرعة 270 كيلومترا في الساعة.. إعصار قوي يضرب أستراليا
زيادة أجور ودعم السلع..كيف تؤثر حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة على محدودي الدخل؟
وزير الخارجية اللبناني: يجب معالجة ملف النزوح السوري
الزراعة تستعرض جهود مصر في دعم الاشقاء بدول الجنوب خلال اجتماعات محافظي "الايفاد" في روما
زيادة المرتبات والمعاشات 2025.. مدبولي يعلن الموعد الفعلي للحزمة الجديدة
خالد الغندور يكشف كواليس رحيل جروس ومرتب مدرب الزمالك الجديد
محافظ أسيوط يشهد قرعة اختيار الفائزين بترخيص 70 ميكروباص لنقل الركاب
إيران ترفض طلب طيران الشرق الأوسط السماح لطائرتين بالهبوط في مطار طهران
الأمم المتحدة: 30 مليون سوداني بحاجة إلى المساعدات الإنسانية
وزارة الري تدرج قناطر إدفينا بالخطة الاستراتيجية لتجديد المنشآت المائية الكبرى
شيخ الأزهر يستقبل وفد هيئة الزكاة الإندونيسية لبحث جهود إعمار غزة
الأونروا: الاحتلال استخدم مركزا صحيا تابعا للوكالة كمكان للاحتجاز
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسيوط يوجه بسرعة الانتهاء من سلسلة معارض أهلاً رمضان

إجتماع مجلس تنفيذي أسيوط
إجتماع مجلس تنفيذي أسيوط
إيهاب عمر

ترأس اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط، جلسة المجلس التنفيذي للمحافظة، بحضور الدكتور مينا عماد نائب المحافظ والمحاسب عدلي أبو عقيل السكرتير العام وخالد عبدالرؤوف السكرتير العام المساعد واللواء حسام أنور مساعد مدير أمن أسيوط والعقيد أحمد حسن نائب المستشار العسكرى للمحافظة والمستشار محمد محمود كامل وكيل مجلس الدولة المستشار القانونى للمحافظة ومديري مديريات الخدمات ورؤساء المراكز والأحياء ومديرى إدارات الديوان العام والمشاريع وشركات المرافق وذلك لبحث ومناقشة عدد من الملفات الحيوية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، وفي مقدمتها ضبط الأسواق وتوفير السلع بأسعار مخفضة استعداداً لشهر رمضان، ومتابعة ملفات التصالح في مخالفات البناء وتقنين أراضي أملاك الدولة والمتغيرات المكانية وذلك بقاعة المجلس التنفيذي بديوان عام المحافظة.

في بداية الإجتماع قدم محافظ أسيوط تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأعضاء الحكومة، والقيادات التنفيذية وشعب أسيوط بمناسبة الإحتفال بليلة النصف من شعبان وقرب حلول شهر رمضان المعظم سائلاً الله عز وجل أن يعيد هذه الذكرى الكريمة عليهم موفور الصحة والعافية.  

وأكد المحافظ على جهود الدولة في تنفيذ معارض أهلاً رمضان لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة، ودعم المواطنين قبيل شهر رمضان المبارك بهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين، وضمان توافر السلع الغذائية بجودة عالية وأسعار تنافسية، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية مؤكداً أن المحافظة تضع قضية ضبط الأسواق وتوافر السلع الأساسية بأسعار مناسبة على رأس أولوياتها، مشدداً على المتابعة اليومية للأسواق لضمان استقرار الأسعار ومنع أي محاولات للاحتكار أو التلاعب، مع تكثيف حملات التفتيش الرقابية لضبط الأسواق والتأكد من جودة المنتجات المقدمة للمواطنين.

وشدد المحافظ على أهمية تلبية طلبات المواطنين خاصة في القرى الأكثر احتياجا لتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم مكلفا بالتواجد اليومي ومتابعة المشروعات.

وخلال الإجتماع وافق المجلس التنفيذى للمحافظة على تخصيص قطعة أرض أملاك دولة مساحتها 150,15 متر 2 لإقامة مكتب بريد عليها بناحية دير ريفا بمركز ومدينة أسيوط ومركز شباب أبو خرص - مركز ومدينة أبوتيج ومدرسة تعليم أساسي عليها ناحية الحما مركز ومدينة منفلوط.

كما وافق المجلس على قبول التبرع المقدم من المواطن أحمد فوزى عبدالحميد لقطعة أرض مساحتها 1280,75 متر لإقامة مدرسة تعليم أساسي عليها باسم الدكتورة سميرة أمين عبدالحليم قرية سراوة مركز منفلوط والتبرع المقدم من المواطن عبداللطيف محمد رضوان رشوان وآخرين بمساحة 12850 متر لإقامة مدرسة تعليم أساسي عليها على أن تسمى باسم مدرسة آل رضوان الابتدائية قرية المعابدة الغربية - مركز ومدينة أبنوب كما تم قبول التبرع المقدم من شركة بي أم للصناعة والإستثمار بعدد ألفي لمبة ليد موفرة لصالح المحافظة مقدماً الشكر للمتبرعين على مشاركاتهم المجتمعية لخدمة أهداف التنمية على أرض المحافظة.

وفى ملف مخالفات البناء تابع المحافظ آخر مستجدات نسب معدلات الأداء بملفات التصالح على مخالفات البناء وتقنين أراضى أملاك الدولة والمتغيرات المكانية وتذليل العقبات باعتبارهم أحد الملفات الهامة والحيوية ضمن منظومة العمل تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية ورؤية مصر 2030 .

كما ناقش أبوالنصر موقف التصالح على مخالفات البناء بمراكز ومدن وأحياء المحافظة موجها بتذليل العقبات وتقديم كافة التيسيرات للمواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم، في إطار القوانين المنظمة لملف التصالح، مشدداً على سرعة البت في الطلبات المقدمة وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، لضمان الحفاظ على التخطيط العمراني ومنع التعديات.

كما اطلع المحافظ على موقف معدلات أداء المتغيرات المكانية بالمراكز والمدن والأحياء بالمحافظة وكذلك الموقف التنفيذي للمرحلتين الأولى والثانية من الخطة الإستثمارية للمحافظة للعام المالي 2025/2024 وأيضاً موقف معدلات الأداء لتقنين أراضي أملاك الدولة طبقاً للقانون 144 لسنة 2017 .

أسيوط أخبار أسيوط مجلس تنفيذي أسيوط أخبار المحافظات أهلا رمضان معارض أهلا رمضان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المعاشات قبل رمضان ولا بعده؟.. رئيس الوزراء يعلن موعد التنفيذ رسميًا في هذا التوقيت

زيادة المعاشات قبل رمضان ولا بعده؟.. رئيس الوزراء يعلن موعد التطبيق رسميًا في هذا التوقيت

بعد قرار تبكيرها رسميًا.. متى يتم صرف مرتبات فبراير 2025؟

بعد قرار تبكيرها رسميًا.. متى يتم صرف مرتبات فبراير 2025؟

على الهواء.. رئيس الوزراء يعلن مفاجأة سارة بشأن الأسعار الفترة المقبلة

على الهواء.. رئيس الوزراء يعلن مفاجأة سارة بشأن الأسعار الفترة المقبلة

صيام النصف من شعبان

هل يجوز صيام النصف من شعبان اليوم الجمعة فقط؟

سعر الذهب اليوم

آخر تحديث لسعر أقل جرام ذهب اليوم 14-2-2025

صورة أرشيفية

عطل فني يضرب طائرة وزير خارجية أمريكا في الجو

دعاء ليلة النصف من شعبان للزواج

دعاء ليلة النصف من شعبان للزواج.. 8 كلمات نبوية تجلب الزوج الصالح

الزمالك

الأهلي سبب رفض ميكالي تدريب الزمالك.. تفاصيل

ترشيحاتنا

ليلة النصف من شعبان انتهت

ليلة النصف من شعبان انتهت.. فهل خسرت دعاء المعجزات؟

دعاء النصف من شعبان

دعاء النصف من شعبان.. يغير قدرك ويكتبك سعيدا غنيا ردده للمغرب

دعاء ليلة النصف من شعبان

دعاء ليلة النصف من شعبان.. دار الإفتاء تكشف عنه الآن

بالصور

في عيد الحب| نادين نجيم تستعرض أناقتها بإطلالة ملفتة

نادين نجيم
نادين نجيم
نادين نجيم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: فلسطين.. بورًا عليهم

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: نصيب المرأة المصرية من قانون الإجراءات الجنائية الجديد

زينب عبد الرازق

زينب عبد الرزاق تكتب: غزة ملك لـ جدي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صوت الإذاعة مجد لا يخبو

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: الذكاء الاصطناعي واستراتيجيات التدريس

المزيد