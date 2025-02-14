محافظ أسيوط يلتقي المواطنين بقرية المطيعة للاستماع إلى طلباتهم

التقى اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط، بالمواطنين بقرية المطيعة التابعة لمركز أسيوط بالسرادق الذي أقامه حزب حُماة الوطن بالمحافظة؛ للإستماع إلى طلباتهم، وناقش معهم مختلف القضايا التي تمس حياتهم اليومية وذلك في إطار لقاءاته الدورية مع المواطنين وحرصه المستمر على الإستماع إليهم وتلبية مطالبهم تنفيذاً لتوجيهات الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتواصل المباشر مع المواطنين والاستماع إليهم وحل مشاكلهم تحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

جاء ذلك بحضور النائب مصطفى بدران عضو مجلس النواب الأمين العام لحزب حُماة الوطن بأسيوط، واللواء محمد عزت رئيس مركز أسيوط، والدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة والسكان بأسيوط، والمهندس خميس محمد وكيل وزارة الزراعة بأسيوط ، وخالد محمد أحمد وكيل وزارة التموين بأسيوط، وعلي سيد وكيل وزارة العمل بأسيوط، والمهندس عصام عبد الظاهر وكيل وزارة الإسكان بأسيوط، والدكتور صلاح على مدير مديرية الطب البيطري بأسيوط، والمهندس أحمد صلاح فخري مدير مديرية الطرق والنقل بأسيوط، والشيماء عبد المعطى وكيل مديرية التضامن الإجتماعي بأسيوط، ومصطفى فهمي مدير إدارة المتابعة الميدانية بالمحافظة، والعديد من القيادات التنفيذية ومسئولي المديريات الخدمية ونواب رئيس المركز.

عقد محافظ أسيوط لقاءاً جماهيرياً مع المواطنين بقرية المطيعة وتناول اللقاء العديد من الموضوعات المتعلقة بالتنمية المحلية وتحسين الخدمات العامة في القرية، وتطوير البنية التحتية، بالإضافة إلى الإهتمام بالزراعة والخدمات البيطرية ودعم المشروعات الصغيرة كما تم طرح قضايا متعلقة بالصحة والتموين وسبل تحسين جودة الخدمات في هذه القطاعات.

واستمع المحافظ إلى مطالب المواطنين واستفساراتهم، واستعرض المشاكل التي يواجهونها في مختلف القطاعات حيث وجه الأجهزة التنفيذية المعنية بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لحل تلك القضايا وتلبية احتياجات المواطنين بما يضمن تحسين مستوى الخدمات الأساسية لهم منوهاً إلى أن كافة الشكاوى والمقترحات تتم دراستها بعناية لإيجاد حلول سريعة وفعالة بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وأكد محافظ أسيوط على مواصلة عقد اللقاءات الميدانية المفتوحة والتواصل المباشر مع المواطنين وهو ما يمثل أحد أهم أولوياته لتحقيق التنمية الحقيقية على أرض الواقع في كافة أنحاء المحافظة موضحاً أن هذه اللقاءات تأتي في إطار حرصه على تعزيز التواصل بين القيادة التنفيذية والمواطنين، حيث تعد فرصة لطرح المشاكل مباشرة والتفاعل مع المواطنين من أجل الوصول إلى حلول فورية وفعالة يشعر بها المواطن موضحاً أن المحافظة تعمل بشكل دائم على تحسين خدماتها في كافة القطاعات بما يضمن تحقيق حياة كريمة للمواطنين داعياً الجميع سواء مؤسسات أو هيئات مجتمع مدني أو أحزاب أو قطاع خاص أو رجال أعمال إلى التعاون والتنسيق مع الأجهزة التنفيذية والوقوف جنباً إلى جنب مع مؤسسات الدولة لتحقيق الأهداف التنموية التي تصب في مصلحة المواطن.

وفي ختام اللقاء، أعرب المواطنون عن شكرهم وتقديرهم للمحافظ على الإستماع إليهم والاهتمام بمشاكلهم والتوجيه بحلها معربين عن سعادتهم على إتاحة الفرصة للتواصل المباشر مع المسئولين في كافة القطاعات وهو ما يساهم في حل مشاكلهم بشكل أسرع وأكثر فعالية لتحسين الخدمات المقدمة لهم.