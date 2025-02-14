نوع من الخبز يخفض مستويات الكولسترول السيئ .. تعرف عليه

هناك نوع من الخبز يُعتبر مفيدًا في خفض مستويات الكوليسترول الضار (LDL) وتحسين صحة القلب، وهو الخبز المصنوع من الحبوب الكاملة أو الخبز بالحبوب والشوفان، يحتوي هذا النوع من الخبز على ألياف غذائية عالية، خصوصًا الألياف القابلة للذوبان التي تساعد في خفض مستويات الكوليسترول الضار (LDL) عن طريق امتصاصه في الأمعاء ومن ثم التخلص منه عبر الجهاز الهضمي.

الأسباب التي تجعل الخبز المصنوع من الحبوب الكاملة مفيدًا

-الألياف القابلة للذوبان:

• الألياف القابلة للذوبان، مثل بيتا-جلوكان الموجودة في الشوفان، تقوم بامتصاص الكوليسترول في الأمعاء، مما يقلل من امتصاصه إلى مجرى الدم.

• هذا يساعد على تقليل مستويات الكوليسترول الضار (LDL) مع تحسين مستويات الكوليسترول الجيد (HDL).

-الحد من تراكم الدهون:

• تناول الأطعمة الغنية بالألياف مثل الخبز المصنوع من الحبوب الكاملة يعزز الهضم ويحسن حركة الأمعاء، مما يقلل من تراكم الدهون في الجسم.

- تحسين الصحة القلبية:

• الأطعمة الغنية بالألياف، مثل الخبز المصنوع من الحبوب الكاملة والشوفان، يمكن أن تساعد في خفض ضغط الدم وتنظيم مستوى السكر في الدم، مما يحسن صحة القلب بشكل عام.

أنواع الخبز المفيدة:



-الخبز المصنوع من القمح الكامل: يحتوي على الألياف أكثر من الخبز الأبيض ويُعتبر خيارًا جيدًا لخفض الكوليسترول.

- الخبز المصنوع من الشوفان: يحتوي على بيتا-جلوكان الذي يُعتبر فعالًا في تقليل الكوليسترول.

- الخبز متعدد الحبوب: الذي يحتوي على مزيج من الحبوب مثل الشوفان، الكتان، والشعير.

المصدر: healthy