ربة منزل تشعل النيران في جسدها بسوهاج

شهد مركز سوهاج حادثًا مأساويًا، حيث أقدمت ربة منزل تُدعى ميرفت ح. ا. ح، 35 عامًا، على إشعال النيران في جسدها باستخدام مادة معجلة الاشتعال "السولار"، ما أدى إلى إصابتها بحروق نارية متفرقة بالجسم، وتم نقلها إلى مستشفى سوهاج العام لتلقي العلاج اللازم.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء صبري صالح عزب، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة سوهاج يفيد بوصول المصابة إلى المستشفى.

وبالانتقال والفحص وسؤال زوجها أحمد ش. ر. ح، 41 عامًا، مدرس، وشقيقها محمد ح. ا. ح، 27 عامًا، عامل، أفادا بأن المصابة كانت تمر بحالة نفسية سيئة، ما دفعها لسكب السولار على جسدها وإشعال النيران، ولم يتهما أحدًا بالتسبب في ذلك، كما نفيا وجود شبهة جنائية.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.