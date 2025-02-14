خلافات جيرة.. إصابة 4 أشخاص في مشاجرة بجرجا

شهد قسم جرجا جنوب محافظة سوهاج، مشاجرة عنيفة بين طرفين من الجيران، أسفرت عن إصابة أربعة أشخاص بجروح متفرقة، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

تفاصيل الواقعة

تعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء صبري صالح عزب، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة جرجا، يفيد بوقوع مشاجرة بين طرفين، ما أسفر عن إصابات متبادلة بينهم.

الطرف الأول:

عرفات ع. ا. ا ، 35 عامًا، عامل، مصاب بجرح رضي بفروة الرأس وكدمة بالكتف الأيسر.

، 35 عامًا، عامل، مصاب بجرح رضي بفروة الرأس وكدمة بالكتف الأيسر. عبد الله ن. ع. ا، 17 عامًا، طالب، مصاب بجرح رضي بفروة الرأس واشتباه كسر بالجمجمة، وتم نقله إلى مستشفى سوهاج الجامعي الجديد.

الطرف الثاني:

حماده ي. س. ب ، 30 عامًا، عامل، مصاب بكدمة بالمرفق الأيمن وجرح بالرأس.

، 30 عامًا، عامل، مصاب بكدمة بالمرفق الأيمن وجرح بالرأس. ناجي ي. س. ب، 35 عامًا، عامل، مصاب بجرح باليد اليمنى، وتم نقلهما إلى مستشفى جرجا العام.

تم ضبط طرفي المشاجرة، حيث تبادلا الاتهامات فيما بينهما بالتعدي بالسب والضرب باستخدام الطوب والحجارة، إثر مشادة كلامية بسبب خلافات الجيرة.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.