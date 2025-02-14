بالأسماء .. كتائب القسام تعلن الإفراج عن 3 من أسرى الاحتلال

كشف الناطق العسكري باسم كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية حماس - أبو عبيدة عبر قناته على تيليجرام عن اسماء الاسري الاسرائيلين اللذين سيتم اففراج عنهم في إطار صفقة "طوفان الاقصى" لتبادل الأسرى .

وقال ابو عبيدة ان كتائب القسام قررت الإفراج يوم غد السبت الموافق 15-02-2025م عن الأسرى الصهاينة التالية أسماؤهم:

1- ساشا الكسندر تروبنوف

2- ساغي ديكل حن

3- يائير هورن

وفي وقت سابق من اليوم ، أعلن الناطق العسكري باسم ســرايـــا القــدس، أبو حمزة أن تقرر الإفراج يوم غد السبت عن الأسير الإسرائيلي ألكسندر توربانوف، في إطار الدفعة السادسة من المرحلة الأولى لصفقة طـــوفان الأقـــصى لتبادل الأسرى.

فيما نقلت وكالة رويترز عن قيادي في حركة المقاومة الفلسطينية حماس قوله : سنفرج عن 3 محتجزين غدا منهم الأميركي الإسرائيلي ساجي ديكل تشين..

وكان مسئولون إسرائيليون توقعوا أن تتسلم تل أبيب من حماس اليوم، أسماء 3 رهائن سيتم إطلاق سراحهم غدا، معربا عن آماله في أن تتم عملية الإفراج عن الرهائن غدا كما هو مخطط له.