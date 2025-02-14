التشكيل المتوقع للأهلى أمام الإسماعيلي في الدوري

استقر الجهاز الفني للأهلي على تشكيل الفريق لمباراة الإسماعيلي المرتقبة بعد غد الأحد فى الدوري المصري الممتاز.

تشكيل الأهلي المتوقع لمباراة الإسماعيلي

حراسة المرمي: محمد الشناوي

الدفاع: كريم الدبيس- أشرف داري- رامي ربيعة - محمد هاني.

الوسط: إمام عاشور- مروان عطية- أفشة - أكرم توفيق.

الهجوم: حسين الشحات - دراديشار.

يواجه الأهلي في مباراته القادمة ببطولة الدوري نظيره الإسماعيلي، يوم الأحد 16 نوفمبر الجاري في تمام الساعة 7 مساء، ضمن منافسات الجولة الـ 14 من بطولة الدوري.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي القادمة في الدوري

تذاع مباراة الأهلي القادمة في الدوري بعد الفوز على غزل المحلة أمام الإسماعيلي عبر قناة "أون تايم سبورتس".

وكان الأهلي توج بلقب الدوري المصري في الموسم الماضي "2023-2024" وذلك للمرة الـ44 فى تاريخه.

وتُقام بطولة الدوري من دور واحد فقط دون نظام الذَّهاب والإياب، على أن تلعب الأندية أصحاب المراكز الأولى من 1 إلى 9 على اللقب، بينما تنافس الفرق التسع الاّخرى على الهبوط، حيث يهبط فريقان في نهاية الموسم إلى دوري المحترفين، بينما يصعد 3 أندية إلى الدوري الممتاز.