وزير الخارجية: مصر تعد تصورا شاملا لإعمار غزة يضمن بقاء الفلسطينيين على أرضهم

التقى الدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة، مع حاجة لحبيب المفوضة الأوروبية لإدارة الأزمات وذلك اليوم الجمعة على هامش أعمال مؤتمر ميونيخ للأمن.

أشار عبد العاطى خلال اللقاء إلى الوضع الإنسانى الكارثى في قطاع غزة وأطلع المسئولة الأوروبية على جهود مصر وحرصها على تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وتنفيذه بالكامل بمراحله الثلاث.

وأوضح اعتزام مصر تقديم تصور شامل لإعادة إعمار غزة يضمن بقاء الشعب الفلسطيني على أرضه، مشدداً على أهمية البدء في عملية التعافى المبكر.

كما تطرق وزير الخارجية خلال اللقاء إلى الأوضاع الإنسانية في السودان وأهمية تعزيز الدعم الإنسانى للسودان الشقيق.

ونوه في سياق متصل بالأعباء الاقتصادية التي تتحملها مصر نتيجة استضافة ما يزيد على 10 ملايين أجنبي.