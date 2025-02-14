قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ممثل الفيفا باحتفالية الأهلي: الأحمر أحد أنجح الأندية في مصر وأفريقيا والعالم
غدًا.. الصحفيين تنظم يومًا طبيًا مجانيًا للأطفال
انطلاق حفل النادي الأهلي التاريخي في معبد حتشبسوت بالأقصر
نائب الرئيس الأمريكي: سنعمل على إنهاء الحرب في أوكرانيا
مي كساب تخرج من سباق رمضان 2025 لسبب غير متوقع
زيادة المرتبات وتنفيذ الحزمة الاجتماعية أبرزها.. هدايا الحكومة للمواطنين في رمضان
الأرصاد تكشف توقعات الطقس ودرجات الحرارة غدا
ياسمين عز للعازبات: بلاش الارتباط لهذه الأسباب
مبروك عطية ينفعل على الهواء بسبب عيد الحب
رفض انتشار الجيش اللبناني في المناطق الحدودية بسبب تواجد إسرائيل
إحباط محاولات بؤرتين إجراميتين جلب كمية من الأسلحة النارية بالإسكندرية والبحيرة
بلاش الأحمر «ده لون الأهلي»| ياسمين عز تطالب الزوجات بارتداء الأصفر والأخضر في عيد الحب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ المنيا يشهد الحفل الختامي لمهرجان مراكب الشمس.. صور

محافظ المنيا يشهد الحفل الختامي
محافظ المنيا يشهد الحفل الختامي
ايمن رياض

شهد اللواء عماد كدوانى محافظ المنيا الحفل الختامى لمهرجان مراكب الشمس فى نسخته الرابعة وذلك بقاعة المؤتمرات بفندق حورس بكورنيش النيل بمشاركة اكثر من 45 فنانا تشكيليا عربيا ودوليا الى جانب مجموعة من الاساتذة والاكاديميين المصريين بهيئات تدريس كليات الفنون الجميلة والتربية الفنية .

وأكد المحافظ على أهمية دعم الأنشطة والفاعليات الفنية التى من شأنها إبراز قوة مصر الناعمة ، وتمثل ركيزة أساسية فى تنشيط السياحة وتسليط الأضواء على ما تمتلكه مصر من امكانيات ومميزات تجعلها قبلة سياحية متفردة على مستوى العالم ، معبرا عن تقديره للجهود المبذولة من قبل المنظمين للمهرجان والجهات الداعمة والتى كان لها الفضل فى انجاح فاعليات المهرجان ، وما لمسه ضيوف المهرجان من الدول العربية والأجنبية من حفاوة وتقدير .  

من جانبه، أعرب الفنان اسماعيل ابو بكر مؤسس ومدير المهرجان عن خالص شكره للواء عماد كدوانى وتقديره لدعمه ورعايته للمهرجان على مدار ثلاثة أيام متواصلة ، مؤكدا أن الهدف من المهرجان رسم صورة جمالية حقيقية لتاريخ مصر وحاضرها من خلال معايشة حية وتجارب ملموسة لمبدعين وفنانين مصريين وعرب واجانب وهو ما يعكس صورة واقعية لأمن واستقرار مصر من جانب وحضارتها العريقة من جانب آخر .    

وفى ختام الحفل قام اللواء كدوانى بتوزيع شهادات تقدير على الفنانين المشاركين فى المهرجان ، موجها باستمرار إقامة مثل هذه الفاعليات وحرصه الدائم على رعايتها والمساهمة فى اظهار الوجه الحضارى المشرق لمصر وعروس الصعيد .

المنيا فنانين محافظ مراكب الشمس الحفل الختامى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس السيسي

صدور 5 قرارات رئاسية مهمة .. تعرف عليها

مواعيد المدارس في رمضان 2025

مواعيد المدارس في رمضان 2025 .. تفاصيل رسمية الآن

صيام النصف من شعبان

هل يجوز صيام النصف من شعبان اليوم الجمعة فقط؟

زياده

بشاير الحكومة للمواطنين.. زيادة بالمرتبات والمعاشات لتلك الفئات

9 أيام إجازة في رمضان 2025 للموظفين والطلاب.. تعرف عليها

9 أيام إجازة في رمضان 2025 للموظفين والطلاب.. تعرف عليها

الزمالك

ظهور جديد.. جراحة الرباط الصليبي تغييب هذا اللاعب عن الزمالك| ما القصة؟

صورة تعبيرية

بعد إلغاء الاشتراطات.. ما عدد الأدوار المسموح بها في القرى والمدن ؟

فيفا

فيفا يضع اتحاد الكرة في مأزق بسبب الأهلي

ترشيحاتنا

قصة القديس فالنتاين

ألهم العالم.. قصة القديس فالنتين في عيد الحب

تحول مفاجئ.. الأرصاد تحذر من الطقس في هذا الموعد

تحول مفاجئ.. الأرصاد تحذر من الطقس في هذا الموعد

مع اقتراب عيد الحب.. ما علاقة الشوكولاتة به؟ وما تأثيراتها على الصحة؟

مع اقتراب عيد الحب.. ما علاقة الشوكولاتة به وتأثيراتها على الصحة؟

بالصور

مهم للنساء.. فوائد الذرة المسلوقة لا يمكن حصرها

فوائد تناول الذرة المسلوقة للنساء
فوائد تناول الذرة المسلوقة للنساء
فوائد تناول الذرة المسلوقة للنساء

بالفيديو .. وصول جثمان سيد السبكي لأداء صلاة الجنازة

جنازة سيد السبكي
جنازة سيد السبكي
جنازة سيد السبكي

حمو بيكا يقضي عيد الحب مع زوجته بعد الخروج من السجن

حمو بيكا وزوجته
حمو بيكا وزوجته
حمو بيكا وزوجته

6 فوائد صحية للخرشوف تجعلكم تحرصون على تناوله

فوائد تناول الخرشوف
فوائد تناول الخرشوف
فوائد تناول الخرشوف

فيديو

أحمد العوشي - فهد البطل

بالحصان .. أحمد العوضي ينشر برومو ثانيا لـ فهد البطل

حميد الشاعري

الجوازة السادسة.. حميد الشاعري يحسم الجدل حول أحدث زيجاته

حمو بيكا وزوجته

حمو بيكا يقضي عيد الحب مع زوجته بعد الخروج من السجن

نيللي كريم

نيللي كريم عن ارتباطها: اختياراتي مدمرة حياتي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: فلسطين.. بورًا عليهم

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: نصيب المرأة المصرية من قانون الإجراءات الجنائية الجديد

زينب عبد الرازق

زينب عبد الرزاق تكتب: غزة ملك لـ جدي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صوت الإذاعة مجد لا يخبو

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: الذكاء الاصطناعي واستراتيجيات التدريس

المزيد