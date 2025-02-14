محافظ المنيا يشهد الحفل الختامي لمهرجان مراكب الشمس.. صور

شهد اللواء عماد كدوانى محافظ المنيا الحفل الختامى لمهرجان مراكب الشمس فى نسخته الرابعة وذلك بقاعة المؤتمرات بفندق حورس بكورنيش النيل بمشاركة اكثر من 45 فنانا تشكيليا عربيا ودوليا الى جانب مجموعة من الاساتذة والاكاديميين المصريين بهيئات تدريس كليات الفنون الجميلة والتربية الفنية .

وأكد المحافظ على أهمية دعم الأنشطة والفاعليات الفنية التى من شأنها إبراز قوة مصر الناعمة ، وتمثل ركيزة أساسية فى تنشيط السياحة وتسليط الأضواء على ما تمتلكه مصر من امكانيات ومميزات تجعلها قبلة سياحية متفردة على مستوى العالم ، معبرا عن تقديره للجهود المبذولة من قبل المنظمين للمهرجان والجهات الداعمة والتى كان لها الفضل فى انجاح فاعليات المهرجان ، وما لمسه ضيوف المهرجان من الدول العربية والأجنبية من حفاوة وتقدير .

من جانبه، أعرب الفنان اسماعيل ابو بكر مؤسس ومدير المهرجان عن خالص شكره للواء عماد كدوانى وتقديره لدعمه ورعايته للمهرجان على مدار ثلاثة أيام متواصلة ، مؤكدا أن الهدف من المهرجان رسم صورة جمالية حقيقية لتاريخ مصر وحاضرها من خلال معايشة حية وتجارب ملموسة لمبدعين وفنانين مصريين وعرب واجانب وهو ما يعكس صورة واقعية لأمن واستقرار مصر من جانب وحضارتها العريقة من جانب آخر .

وفى ختام الحفل قام اللواء كدوانى بتوزيع شهادات تقدير على الفنانين المشاركين فى المهرجان ، موجها باستمرار إقامة مثل هذه الفاعليات وحرصه الدائم على رعايتها والمساهمة فى اظهار الوجه الحضارى المشرق لمصر وعروس الصعيد .