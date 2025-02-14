الأرض لم تأكل جثمانها.. ياسمين الخيام تكشف تفاصيل وفاة شقيقتها

كشفت الداعية ياسمين الخيام عن تفاصيل وفاة شقيقتها شوقية، مؤكدة أن شقيقتها كانت شخصية صبورة وجميلة، وتمتاز بأعمال الخير التي كانت تقوم بها طوال حياتها.

وفي لقاء لها مع الإعلامية إيمان أبوطالب في برنامج "بالخط العريض" على شاشة الحياة، قالت ياسمين الخيام إن شقيقتها شوقية توفيت قبل والدتهما، إلا أنه حدث أمر غير عادي بعد وفاتها.

وأوضحت: "فوجئنا بأن الأرض لم تأكل جثمان شقيقتي، وقد نزل العديد من الشهود إلى قبرها للتأكد من ذلك، حيث من المعروف أن أجساد الأنبياء والصالحين والشهداء لا تتحلل".

وأضافت ياسمين أن هذه الحادثة تركت تأثيرًا كبيرًا في نفوسهم، مما دفعهم إلى التأمل في عظمة الصالحين وأجسادهم التي لا تتحلل. كما تحدثت عن مكانة المرأة المصرية، مبدية إعجابها بنماذج مثل السيدة هاجر زوجة سيدنا إبراهيم، التي علمت الجميع الصبر والطاعة لله، وكذلك السيدة آسيا زوجة فرعون وأم سيدنا موسى، معربة عن فخرها بالمرأة المصرية التي تظل نموذجًا عظيمًا للعطاء والصبر.