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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

مقرمشة ولذيذة.. طريقة عمل لقمة القاضي ( الزلابية) للشيف نجلاء الشرشابي

طريقة عمل لقمة القاضي
طريقة عمل لقمة القاضي
آية التيجي

تعتبر طريقة عمل لقمة القاضي من وصفات الحلويات الشرقية، والتي يمكن تحضيرها في المنزل بخطوات سريعة وسهلة، ويتميز بمزاق مقرمش ولذيذ.

وقدمت الشيف نجلاء الشرشابي طريقة عمل لقمة القاضي (الزلابية)، ويمكن تحضيرها في المنزل في اقل من ساعة، وتكفي هذه الوصفة لحوالي 5 افراد، وإليكم الوصفة بالتفصيل في السطور التالية..


طريقة عمل لقمة القاضي

طريقة عمل لقمة القاضي

مقادير طريقة عمل لقمة القاضي :

2 كوب دقيق

1 ملعقة كبيرة نشا

1 ملعقة صغيرة خميرة فورية

1 ملعقة صغيرة سكر

1 كوب ماء دافئ (حسب الحاجة)

رشة ملح

زيت للقلي


للشربات (القطر):

2 كوب سكر

1 كوب ماء

عصير نصف ليمونة

فانيليا (اختياري)

طريقة عمل لقمة القاضي:

تحضير الشربات:

ـ في قدر على النار، ضعي السكر والماء وقلبي حتى يذوب السكر.


ـ أضيفي عصير الليمون واتركي الخليط يغلي حتى يصبح قوامه كثيفًا قليلًا.


ـ أضيفي الفانيليا واتركي الشربات يبرد تمامًا.

تحضير العجينة:

ـ في وعاء، اخلطي الدقيق مع النشا، الخميرة، السكر، ورشة الملح.


ـ أضيفي الماء الدافئ تدريجيًا مع التقليب حتى تحصلي على عجينة سائلة ولكن متماسكة.


ـ غطي العجينة واتركيها تتخمر لمدة ساعة حتى يتضاعف حجمها.

القلي والتقديم:

ـ سخني الزيت في مقلاة عميقة على نار متوسطة.


ـ باستخدام ملعقة صغيرة أو كيس حلواني، خذي كرات صغيرة من العجين وأسقطيها في الزيت الساخن.


ـ قلبي الكرات باستمرار حتى تصبح ذهبية ومقرمشة.


ـ أخرجي لقمة القاضي وصفيها على ورق مطبخ، ثم ضعيها فورًا في الشربات البارد.


ـ قدميها ساخنة مع رش السكر البودرة أو الشوكولاتة الذائبة حسب الرغبة!

ـ للحصول على قرمشة مثالية، اقلي اللقيمات على مرحلتين: الأولى نصف تسوية، ثم أخرجيها واتركيها تبرد قليلًا، ثم أعيدي قليها حتى يصبح لونها ذهبيًا.

الحلويات الزلابية لقمة القاضي طريقة عمل لقمة القاضي الحلويات الشرقي وصفات الحلويات الشرقية

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